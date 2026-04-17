A sus 44 años, la actriz Natalie Portman anunció que está embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con el productor musical francés Tanguy Destable, de 45 años. La noticia, compartida en entrevista con Harper's Bazaar, llega en un momento que la propia intérprete describe como de plenitud y conciencia sobre lo que significa la maternidad.

"Estamos muy emocionados", expresó Portman, quien también subrayó que vive este proceso con una profunda gratitud. Hija de un médico especialista en fertilidad, creció escuchando sobre las dificultades para concebir, lo que —dijo— la hace aún más consciente de que el embarazo es "un privilegio y un milagro", pero también una experiencia compleja para muchas personas cercanas a ella.

La edad no es un impedimento

La protagonista de Black Swan aseguró sentirse bien físicamente e incluso con más energía de la que esperaba. Como parte de su rutina, opta por actividades como la natación y el girotónico para mantenerse fuerte durante esta etapa. Al mismo tiempo, decidió priorizar el tiempo con su familia, especialmente con sus hijos, a quienes considera su mayor fuente de alegría.

Aunque se muestra abierta en entrevistas, ha evitado exponer a sus hijos mediáticamente, una decisión que mantiene desde el inicio de su maternidad.

Portman fue vista por última vez en un evento público en enero pasado, durante el estreno de The Gallerist en el Festival de Cine de Sundance 2026, donde coincidió con figuras como Jenna Ortega y Charli XCX.

Una de las figuras más influyentes de Hollywood

Su relación con Destable comenzó a ser vinculada públicamente en marzo del año pasado , tras su separación del coreógrafo Benjamin Millepied, con quien estuvo casada durante 12 años y de quien se divorció en 2024.

Natalie Portman tiene dos hijos de su matrimonio con Millepied: Aleph, de 14 años, y Amalia, de nueve. Con la llegada de este nuevo bebé, la actriz formará una familia de tres hijos, ahora junto a Destable.

Más allá de su vida privada, Portman es una de las figuras más relevantes de su generación en Hollywood. Ganadora del Oscar por Black Swan, su carrera abarca desde su debut en The Professional hasta su paso por grandes franquicias como Star Wars y el universo Marvel.

Es reconocida por su versatilidad y rigor actoral, ha logrado equilibrar el cine comercial con proyectos de autor, y se ha consolidado como una intérprete influyente y respetada dentro de la industria cinematográfica.

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