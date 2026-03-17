Antes de que las salas se enciendan y las premieres ocupen la conversación cinéfila de la ciudad, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara comenzó su edición 41 mirando hacia su propia memoria visual. Este martes por la mañana fue inaugurada la exposición “41 años de carteles del Festival Internacional de Cine en Guadalajara”, una muestra instalada sobre el camellón de Paseo Chapultepec que reúne las imágenes gráficas que han acompañado la evolución del encuentro cinematográfico desde 1986 hasta la actualidad.

La exhibición puede recorrerse a lo largo de distintos tramos de la avenida, entre Vallarta y Pedro Moreno, así como entre Mexicaltzingo y José Guadalupe Montenegro, convirtiendo el espacio público en una galería abierta donde peatones y visitantes pueden observar cómo el festival ha construido su identidad a través del diseño.

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El acto inaugural reunió a autoridades culturales, organizadores y estudiantes de la Preparatoria de Tlajomulco, quienes presenciaron el corte de listón que marca el inicio formal de las actividades previas al festival. La muestra reconoce el trabajo de artistas locales e internacionales responsables de los carteles que, edición tras edición, han definido la imagen del FICG, desde su origen como muestra de cine mexicano hasta consolidarse como un festival de alcance internacional.

Durante la ceremonia, la directora del festival, Estrella Araiza, explicó que la exposición surge como una extensión de la reflexión realizada en la edición pasada.

“La edición 40 del festival que fue el año pasado en junio se trató acerca de nuestra historia. Vimos de dónde veníamos, vimos todas las cosas que nos habían formado como festival, como evento y tuvimos a bien hacer una reflexión muy intensa y profunda con relación a todo lo que hemos sido. Y de eso se trató esta exposición”.

Araiza destacó que los carteles funcionan como una memoria visual del encuentro cinematográfico y como un puente entre creadores y comunidad. Señaló que el diálogo con artistas ha sido una constante en la construcción de la identidad del festival y subrayó la relevancia de la imagen oficial de este año, diseñada por el ilustrador Ricardo Luévanos, cuya propuesta se centra en el proceso de gestación de las ideas y su vínculo con la creación cinematográfica.

“Siempre es muy bueno acercarnos con diferentes artistas… nos gusta el poder acercar a los artistas a la comunidad”, añadió.

Por su parte, Guillermo Gómez, presidente del Patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, celebró el carácter histórico de la exposición y su valor como testimonio del crecimiento del evento.

“El día de hoy seremos testigos de esta exposición que da cuenta de los 41 años que este año está cumpliendo el FICG, 41 ediciones todas representadas a través de diferentes carteles. El primero, obviamente, porque así nació el festival a través de lo que fue la Muestra de Cine Mexicano que ha evolucionado a una de las instituciones más importantes del mundo y sin duda el más relevante, el más importante de Latinoamérica”.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el vínculo entre el festival y la identidad cultural de la ciudad, recordando incluso su propia cercanía personal con el cine y con la directora del encuentro.

“Yo no creo que Guadalajara se podría definir sin el Festival Internacional del Cine. Porque el festival nos ha convocado a aquellos que admiramos y gozamos del cine, pero también a los que lo producen, a los que sueñan en contar historias… y a los que hacen que viva uno magia a través de esas historias”.

La alcaldesa afirmó que el festival ha sido una plataforma clave para visibilizar el talento local y proyectar a la ciudad hacia el ámbito internacional. “El festival también permite que el mundo entero venga a posar sus ojos a este lugar”, expresó, al tiempo que invitó al público a recorrer la exposición como un ejercicio de memoria colectiva y reflexión hacia el futuro.

Tras el corte inaugural, el público participó en un recorrido guiado encabezado por Ramón Lara, fundador del extinto Centro de Investigaciones y Estudios Cinematográficos (CIEC) de la Universidad de Guadalajara y profesor de cine de esta casa de estudios, quien contextualizó la evolución histórica de los carteles y su relación con cada etapa del festival.

A la inauguración también asistió Carlos González Martínez, director de Cultura Guadalajara.

El FICG se celebrará del 17 al 25 de abril.

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