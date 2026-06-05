Fatshionista: se declara pansexual ¿de qué trata dicha orientación sexual?

La confesión de La Fatshionista abrió una conversación que miles de personas siguen teniendo en privado: ¿qué pasa cuando descubres una parte importante de tu identidad en la adultez? La influencer aprovechó el Mes del Orgullo LGBT+ para compartir públicamente una reflexión personal que sorprendió a sus seguidores.

La influencer Priscila Arias, conocida en redes sociales como La Fatshionista, reveló que es pansexual y compartió detalles sobre el proceso personal que la llevó a reconocer su orientación sexual a los 37 años.

La creadora de contenido dio a conocer la noticia este jueves a través de un video publicado en plataformas como TikTok e Instagram, donde explicó que decidió hablar abiertamente sobre el tema en el contexto del Mes del Orgullo LGBT+, una fecha que cada junio visibiliza la diversidad sexual y de género en distintas partes del mundo.

"Salgo del clóset oficialmente como persona pansexual", expresó Arias al inicio de la grabación que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

¿Qué dijo La Fatshionista sobre su orientación sexual?

INSTAGRAM/@lafatshionista

Durante el video, Priscila Arias reconoció que para algunas personas podría parecer inusual hablar de una salida del clóset en pleno 2026, pero explicó que se trata de un descubrimiento reciente en su vida.

"En 2026 suena casi obsoleto escuchar a alguien que sale del clóset, pero no me culpes, apenas me atreví", comentó.

La influencer incluso aseguró que apenas unos meses atrás se identificaba como heterosexual. "Me acabo de dar cuenta, en enero era heterosexual", señaló.

Según relató, el proceso de reflexión comenzó a partir de situaciones relacionadas con su relación de pareja y algunas emociones que no lograba comprender del todo.

La terapia de pareja fue clave en su proceso

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue que el descubrimiento ocurrió durante un proceso terapéutico.

Arias explicó que anteriormente sentía cierta incomodidad cuando veía a Iván, su pareja, expresar aspectos de su feminidad. Esa sensación la llevó, junto con su pareja, a iniciar terapia para explorar el origen de esas emociones.

Sin embargo, durante las sesiones encontró una respuesta distinta a la que esperaba. Según explicó, la incomodidad no estaba relacionada con la feminidad de Iván, sino con la manera en que ella misma entendía conceptos como la feminidad, la masculinidad y las expectativas impuestas por la sociedad.

"Cuestionando un poquito de dónde venía esa incomodidad y rareza, no era reconocer en Iván que era femenina, sino que yo no encajaba en el estereotipo y en el estándar", relató.

La influencer añadió que durante ese proceso identificó sentimientos que la llevaron a replantearse la forma en que había entendido su orientación sexual durante años.

¿Qué es la pansexualidad?

Tras la publicación del video, muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué significa exactamente ser pansexual. De acuerdo con el Museo de Memoria y Tolerancia, la pansexualidad se refiere a la capacidad de sentir atracción por otras personas sin que el género o la identidad de género sean factores determinantes.

Por su parte, Planned Parenthood explica que el prefijo griego "pan" significa "todo" y que las personas pansexuales suelen sentirse atraídas por características como la personalidad, los valores, la forma de pensar, el sentido del humor o la belleza de alguien, independientemente de su género.

La definición reconoce la diversidad de identidades de género y plantea una visión amplia de las relaciones afectivas y de la atracción.

"La heteronorma no explicaba mi experiencia"

En su testimonio, La Fatshionista también habló sobre la influencia que tuvieron las expectativas sociales en la forma en que interpretó su identidad durante gran parte de su vida.

Afirmó que se había casado con una idea específica de lo que significaba la heterosexualidad y de lo que supuestamente debía encajar dentro de ella.

"Me casé con una idea de lo que era la heterosexualidad, lo que a mí me tocaba", comentó.

Asimismo, reconoció que muchas de las experiencias de su vida no encajaban completamente con los modelos tradicionales asociados a la masculinidad, la feminidad o los estándares de belleza. Incluso señaló que varias de las características que más admira de su pareja son precisamente aquellas que socialmente suelen catalogarse como femeninas.

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¿Cómo se siente después de reconocerse como pansexual?

La influencer explicó que el cambio en su percepción fue casi inmediato una vez que logró poner en palabras lo que estaba experimentando. Según contó, desde que habló del tema con su terapeuta y con su pareja comenzó a sentirse más cómoda y libre respecto a la expresión de género de Iván.

"Fue como si por arte de magia dejara de incomodarme", relató.

También afirmó que dejar atrás ciertas ideas asociadas a la heteronorma le permitió entender sus relaciones desde una perspectiva diferente.

"Me di cuenta que ni el amor tiene límites ni la atracción sexual", expresó.

La revelación de La Fatshionista se suma a las conversaciones que cada año cobran fuerza durante el Mes del Orgullo LGBT+, una fecha que impulsa la visibilidad de distintas experiencias relacionadas con la identidad, la orientación sexual y el autoconocimiento. Para la influencer, el anuncio representa el inicio de una conversación más amplia que promete continuar próximamente con nuevos contenidos dirigidos a su comunidad digital.

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