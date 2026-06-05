Así fue la lujosa boda de Dua Lipa y Callum Turner en Palermo

Este viernes comenzaron las celebraciones de la boda entre Dua Lipa y el actor Callum Turner, las cuales se extenderán durante tres días, periodo en el que compartirán con alrededor de 300 invitados, entre familiares, amistades cercanas y personalidades del mundo del espectáculo, para conmemorar su reciente enlace matrimonial.

Lo que se sabe hasta el momento

El programa inició con un exclusivo cóctel de bienvenida en el Palazzo Gangi, evento al que acudieron reconocidas figuras como Elton John, Charli XCX, el productor y DJ Mark Ronson y la cantante Olivia Dean.

Las primeras fotografías y videos de los recién casados ya comenzaron a circular. En ellas se les ve sonrientes mientras recorren el histórico recinto de arquitectura barroca. De acuerdo con Page Six, ambos se mostraron especialmente cariñosos durante la jornada.

Para la ocasión, Lipa lució un vestido blanco de cuero tejido hecho a medida por la firma italiana Bottega Veneta, mientras que Turner optó por un traje color arena. El diseño de la cantante destacaba por su escote halter, una falda con flecos y detalles de plumas que aportaban movimiento al conjunto.

ESPECIAL

La intérprete complementó su atuendo con un bolso Andiamo de Bottega Veneta, valuado en seis mil 100 dólares y adornado con plumas de avestruz a juego. También llevó varias piezas de joyería de Bulgari, firma de la que es embajadora. Entre ellas destacó su anillo de compromiso de oro amarillo, diseñado especialmente por Turner. Según medios internacionales, durante la noche Elton John ofrecerá una presentación especial para los recién casados y sus invitados.

Desde mediados de semana comenzó a registrarse una intensa actividad en los aeropuertos Palermo Punta Raisi y Falcone-Borsellino, donde la identidad de los asistentes se mantuvo bajo reserva. Medios locales estiman que el evento tendría un costo cercano al millón de libras esterlinas.

Las actividades continuarán este sábado en Villa Valguarnera, ubicada en Bagheria, mientras que para el domingo está prevista una reunión de despedida que pondrá fin a los festejos.

Aunque varias actividades se desarrollan en distintos puntos de Sicilia, Villa Igiea, uno de los hoteles más emblemáticos de Palermo, funciona como centro oficial de la boda. La pareja también se hospeda en una propiedad frente al mar, una ciudad que guarda un significado especial para ambos, ya que el verano pasado fueron vistos disfrutando juntos de sus paisajes.

Aunque ya han salido a la luz algunos detalles, gran parte del evento permanece en discreción. Los organizadores implementaron acuerdos de confidencialidad con trabajadores y proveedores para evitar filtraciones de imágenes o información.

Antes de llegar a Sicilia, Lipa y Turner celebraron una ceremonia íntima el pasado 31 de mayo en el Old Marylebone Town Hall de Londres, donde intercambiaron votos en compañía de apenas ocho personas.

KR

