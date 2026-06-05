La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la FIFA confirmó uno de los anuncios más esperados: Shakira regresará al escenario mundialista para interpretar por primera vez la canción oficial "Dai Dai" durante la ceremonia inaugural en la Ciudad de México.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará con un espectáculo musical sin precedentes en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados serán testigos de una ceremonia que combinará futbol, música y cultura en uno de los eventos más importantes del planeta.

La FIFA informó que la inauguración se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026, con una ceremonia programada para las 11:30 de la mañana, hora local. Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para que los asistentes puedan participar en actividades especiales y disfrutar de entretenimiento previo al partido inaugural.

Shakira y Burna Boy estrenarán "Dai Dai" ante el mundo

El momento estelar de la ceremonia será la presentación exclusiva de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo "Dai Dai", una de las canciones oficiales del álbum del Mundial 2026.

La producción busca convertirse en un himno global para los aficionados al futbol y representa el regreso de la cantante colombiana al universo de las Copas del Mundo después de no participar en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El tema destaca por su mensaje de perseverancia, esfuerzo y superación personal, valores que la FIFA busca transmitir a través del torneo más importante del futbol internacional.

Además, la canción tiene un componente solidario, ya que forma parte de una iniciativa impulsada por el Fondo de la FIFA y Global Citizen, cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares para facilitar el acceso de niños y niñas a la educación y al deporte.

ESPECIAL/FIFA

Belinda, Maná y Los Ángeles Azules se unen a la fiesta mundialista

La ceremonia no estará reservada únicamente para Shakira y Burna Boy. La FIFA confirmó la participación de una amplia cartelera de artistas internacionales y mexicanos que darán vida al álbum oficial del torneo. Entre los nombres anunciados destacan:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Burna Boy

Shakira

La presencia de estas figuras busca convertir la inauguración en una celebración multicultural que represente la diversidad de los países participantes y el alcance global del futbol.

¿Qué significa "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el significado de la canción oficial. El coro de "Dai Dai" está construido a partir de expresiones de aliento en distintos idiomas. La palabra italiana "dai" significa "vamos" o "adelante" y se combina con otras expresiones equivalentes como "ikou" en japonés, "dale" en español, "allez" en francés y "let's go" en inglés.

La intención es transmitir un mensaje universal de unión y motivación que pueda ser comprendido por aficionados de distintas culturas. Además, la canción incluye referencias a algunas de las máximas leyendas del futbol mundial, entre ellas Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

También menciona a selecciones históricas como Brasil, Argentina, Uruguay, México, España, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos y Sudáfrica.

Shakira también estará en la final del Mundial

La participación de Shakira en el torneo no terminará con la inauguración. La FIFA anunció que la artista colombiana volverá a presentarse el 19 de julio de 2026 durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial. En esa ocasión compartirá escenario con Madonna y la agrupación surcoreana BTS, en uno de los eventos musicales más esperados del año.

Este anuncio refuerza la presencia de Shakira como una de las artistas más vinculadas a la historia reciente de las Copas del Mundo.

México abrirá una edición histórica del Mundial

La inauguración en la Ciudad de México será la primera de tres ceremonias previstas para la edición 2026. La FIFA confirmó que también habrá eventos inaugurales en Canadá y Estados Unidos, países que comparten la organización del torneo.

De esta manera, la apertura del Mundial no solo marcará el inicio de la competencia deportiva, sino también de una celebración internacional enfocada en la cultura, la música y la cooperación global.

Con una mezcla de estrellas internacionales, figuras de la música latina y un mensaje enfocado en la educación y la inclusión, la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 apunta a convertirse en uno de los espectáculos más comentados del año y en el punto de partida de un torneo que buscará trascender más allá de las canchas.

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BB