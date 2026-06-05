El mundo del entretenimiento mexicano se viste de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Abraham Pérez, actor que alcanzó la fama por su inolvidable interpretación del "Licenciado Cortillo" en la exitosa serie de comedia La Familia P. Luche.

Lee también: Este vidente acertó 3 campeones del mundo y confirmó quién ganará el Mundial 2026

La triste noticia comenzó a circular a través de las redes sociales, donde amistades cercanas al histrión compartieron su dolor. Fue Omar Crew, reconocido creador de contenido y conductor del podcast La Cabina Paranormal, quien se encargó de hacer público el deceso de su gran amigo.

Mediante un conmovedor mensaje de despedida, el locutor destacó la personalidad siempre alegre y afable del actor. En su publicación, aprovechó para enviar sus más sinceras condolencias a los seres queridos del intérprete, recordando los años de amistad que compartieron.

El misterio sobre su partida

Hasta el momento, el círculo íntimo del artista ha mantenido un profundo hermetismo respecto a los detalles de su muerte. Ni los familiares ni sus amigos más cercanos han revelado las causas exactas del fallecimiento, dejando una gran incógnita entre sus seguidores. Esta discreción coincide con el perfil bajo que el actor decidió mantener durante los últimos años de su vida, alejado de los reflectores mediáticos.

Un legado imborrable en la comedia

A pesar de que sus apariciones en el programa fueron relativamente pocas, su peculiar forma de encarnar al jefe que le hacía la vida imposible a Ludovico Peluche lo catapultó a la fama. Su actuación lo convirtió en uno de los rostros más recordados de la famosa producción de Televisa.

La dinámica laboral que mantenía con el protagonista generaba carcajadas constantes en la audiencia. “El licenciado Cortillo” representaba al clásico superior autoritario, cuyas interacciones absurdas encajaban a la perfección con el tono humorístico del exitoso proyecto televisivo.

De la televisión a la era digital

El impacto de su personaje trascendió la pantalla chica y logró conquistar a las nuevas generaciones. Escenas icónicas de la serie creada por Eugenio Derbez se han viralizado en plataformas digitales, donde su famosa frase "¡Sí, que se largue!" sobrevive en forma de populares memes.

Te puede interesar: Mizada Mohamed revela los signos que tendrán suerte este fin de semana: descubre si es tu turno

Además de su paso por la Ciudad Peluche, el talento de Pérez también brilló en otros espacios de comedia como XHDRbZ , consolidando su aporte al humor nacional durante la década de los 2000. Su capacidad para arrancar sonrisas dejó una huella importante en la cultura pop mexicana.

Hoy, los fanáticos de la comedia se despiden de un talento singular que marcó una época. A través de múltiples plataformas, los usuarios continúan compartiendo fragmentos de sus mejores actuaciones, asegurando que el recuerdo del estricto pero hilarante jefe vivirá por siempre en la memoria colectiva.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS