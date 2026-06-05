Viernes, 05 de Junio 2026

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Hoy se estrena “Playa de lobos” en Disney+

Es una película protagonizada por Guillermo Francella que ya está disponible en Disney+

Por: Xochitl Martínez

"Playa de lobos" ya se puede ver en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

Disney+ lanza este viernes 5 de junio la película Playa de lobos, la cual es protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira.

La historia para mayores de 16 años es una comedia de suspenso que sigue a Manu, un hombre que trabaja en un bar de playa, y a Klaus, un turista que no quiere levantarse de la última silla que falta por recoger.

Playa de lobos. ESPECIAL/©DISNEY.

Aparentemente parece que es un encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos, condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no es quién dice ser, ni está en la playa por casualidad.

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La tensión sube entre ellos hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM

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