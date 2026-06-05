Letra de “I knew it, I knew you”, nueva canción de Taylor Swift para Toy Story 5

"I Knew It, I Knew You", la canción de Taylor Swift para Toy Story 5, se estrenó hoy a nivel mundial, satisfaciendo la expectativa creada desde que la cantante confirmó su participación con Pixar y anticipando la temática nostálgica que marcaría la película.Como en una trama del destino, Taylor Swift vuelve al country y entra al universo de una saga que admiró desde niña en el episodio donde la vaquerita Jessie tiene más peso, con la misión de rescatar la imaginación de Bonnie que, ya con ocho años de edad, ha desplazado a sus juguetes para divertirse con una tableta conectada a internet."La canción está profundamente conectada con Toy Story", dijo en días pasados Andrew Stanton, director de la película: "Su conexión con Jessie y la forma inmediata en que entendió lo que estaba atravesando el personaje eran innegables. Tanto es así que, al escucharla por primera vez, sentí de inmediato que siempre había pertenecido a esta historia".Taylor Swift volvió a trabajar con Jack Antonoff en la composición y producción de la canción, cuya letra versa sobre el reencuentro de dos personajes entre los cuales pervive el amor y el conocimiento mutuo, a pesar de las circunstancias cambiantes.I knew you Through the daze of the blades of the grass in summer Parachutes for the free fall of being younger I memorized the sound of your bare footsteps Running wild, it's been a long time Life has ways of leaving those days behind But seeing you tonightI remembered I loved you Came back when it mattered I saw you, standing there in the light of the window Wearing that same smile Man, it's been a while But I knew it, I knew you I knew it, I knew youI knеw you, all your blues like a mood ring changing colors You did too, therе were times we could fight like brothers (Oh) I watched you drive around the bend For what I thought would be the last time I saw my friend But love has ways of bringing things back to life All you said was, "Hi"And I remembered I loved you Came back when it mattered I saw you, standing there in the light of the window Wearing that same smile Man, it's been a while But I knew it, I knew you (I knew, I knew) I knew it, I knew you (I knew, I knew) I knew it, I knew you (I knew, I knew)Oh, the rivers I cried when we said goodbye Wondering if I'd made it up in my mind But now you look me in the eyeAnd you told me I loved you Came back when it mattered I saw you, standing there in the light of the window Wearing that same smile Yeah, it's been a while, oh Wearing that same smile Man, it's been a while (Man, it's been a while) Wearing that same smile Man, it's been a while But I knew it, I knew you (Ooh, I knew you, I knew) I knew it, I knew you Wearing that same smile (Ooh, I knew you, I knew) I knew it, I knew you (Ooh, I knew you, I knew) I knew it, I knew you (Ooh, I knew you, I knew) I knew itTe conocía A través de la neblina entre las hojas de hierba en el verano Paracaídas para la caída libre de ser más jóvenes Memoricé el sonido de tus pasos descalzos Corriendo sin control, ha pasado mucho tiempo La vida tiene formas de dejar esos días atrás Pero al verte esta noche...Recordé que te amaba Regresó cuando más importaba Te vi ahí, de pie bajo la luz de la ventana Luciendo esa misma sonrisa Vaya, ha pasado un tiempo Pero lo sabía, te conocía Lo sabía, te conocíaTe conocía, todas tus tristezas como un anillo que cambia de color según el estado de ánimo Tú a mí también, hubo momentos en que podíamos pelear como hermanos (Oh) Te vi alejarte tras la curva En la que pensé que sería la última vez que vería a mi amigo Pero el amor tiene formas de revivir las cosas Todo lo que dijiste fue: "Hola"Y recordé que te amaba Regresó cuando más importaba Te vi ahí, de pie bajo la luz de la ventana Luciendo esa misma sonrisa Vaya, ha pasado un tiempo Pero lo sabía, te conocía (Lo sabía, lo sabía) Lo sabía, te conocía (Lo sabía, lo sabía) Lo sabía, te conocía (Lo sabía, lo sabía)Oh, los ríos que lloré cuando nos dijimos adiós Preguntándome si todo me lo había inventado en mi mente Pero ahora me miras a los ojos...Y me dijiste que te amaba Regresó cuando más importaba Te vi ahí, de pie bajo la luz de la ventana Luciendo esa misma sonrisa Sí, ha pasado un tiempo, oh Luciendo esa misma sonrisa Vaya, ha pasado un tiempo (Vaya, ha pasado un tiempo) Luciendo esa misma sonrisa Vaya, ha pasado un tiempo Pero lo sabía, te conocía (Oh, te conocía, lo sabía) Lo sabía, te conocía Luciendo esa misma sonrisa (Oh, te conocía, lo sabía) Lo sabía, te conocía (Oh, te conocía, lo sabía) Lo sabía, te conocía (Oh, te conocía, lo sabía) Lo sabía"I Knew It, I Knew You" es una canción de tempo medio impulsada por una guitarra acústica constante, acompañada de toques de armónica y banjo que le aportan un espíritu country-western clásico, estrechamente ligado al personaje de Jessie.La instrumentación se complementa con un piano suave y arreglos de cuerda orquestales que ganan intensidad en los momentos culminantes, evocando el estilo característico de las bandas sonoras de Disney.Taylor Swift contó que la inspiración para la canción surgió después de tener acceso a una versión preliminar de la película, una experiencia que, según explicó, la conectó de inmediato con la historia."Me enamoré instantáneamente de Toy Story 5 cuando tuve la oportunidad de verla en sus primeras etapas de desarrollo, y escribí esta canción en cuanto regresé a casa después de la proyección", explicó.Programada para estrenarse el 18 de junio, Toy Story 5 explorará una historia centrada en la creciente relación de los niños con los dispositivos electrónicos, incorporando una temática contemporánea que busca actualizar la franquicia para una nueva generación de espectadores.