Fátima Bosch se corona como ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch fue coronada Miss Universo esta noche en Bangkok, convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener el título más importante de los certámenes de belleza . La representante nacional llega al máximo reconocimiento tras un proceso marcado por controversias internas, tensiones con la organización internacional y una trayectoria poco convencional dentro del modelaje tradicional.

Bosch, originaria de Santiago de Teapa, Tabasco, nació en 2000 y estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Complementó su formación con estudios en Milán y Vermont, y construyó una carrera en el ámbito creativo antes de ingresar a los concursos de belleza. Su coronación como Miss Universo México en 2025 ya había sido inédita: fue la primera tabasqueña en lograrlo.

Durante las semanas previas a la final en Tailandia, su nombre circuló en medios internacionales debido a un enfrentamiento público con el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la reprendió e insultó frente a cámaras por presuntamente incumplir actividades promocionales. El hecho generó rechazo entre concursantes y usuarios en redes. Bosch respondió que "ninguna mujer debe ser tratada así", una declaración que aumentó su visibilidad global.

A pesar de la polémica, su desempeño en las entrevistas preliminares, pasarela y etapa de oratoria la mantuvo entre las favoritas.

Con su triunfo, Bosch se suma a la lista de mexicanas que han ganado Miss Universo: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020). Su triunfo ocurre 14 años después del último título internacional para México. Bosch, hasta hace unos meses poco conocida fuera del ámbito de la moda, cierra así un ciclo marcado por obstáculos públicos y mediáticos, para convertirse en la nueva imagen del certamen más influyente del mundo. Su coronación representa tanto una victoria personal como un hecho relevante para la historia mexicana en los concursos internacionales.

La próxima edición de Miss Universo será en Puerto Rico

