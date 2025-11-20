Miss Universo 2025 EN VIVO: Fátima Bosch en la FINAL del certamen

La 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo aguarda su gala final, que se celebrará el viernes en Tailandia para elegir a una nueva reina entre delegadas de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una sobreviviente de un genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilarán en la gala final, presentado por el comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado.

En ese sentido, Fátima Bosch Fernández, representante de México, buscará la cuarta corona para el país.