¿Cuándo se estrenan "El Caballero de los Siete Reinos" y la continuación de "La Casa del Dragón"?

Noticias nuevas para los fas del universo de “Juego de Tronos”, HBO ya confirmó los nuevos estrenos de las series, que inician en 2026 y abarcarán hasta 2028. El anuncio fue a través de las redes sociales de la plataforma, en la que mostró el calendario de los próximos lanzamientos: la primer y segunda temporada de "El Caballero de los Siete Reinos" y las siguientes dos entregas de “La Casa del Dragón”.

El presidente y director ejecutivo de HBO ya había adelantado el anuncio sobre los estrenos, en una presentación para la prensa en Nueva York.

¿Cuándo son los estrenos?

"El Caballero de los Siete Reinos"

La primera temporada que constará de seis episodios, se estrena el 18 de enero de 2026, mientras que la segunda está programada para 2027. Aunque inicialmente se contemplaron tres temporadas, por ahora sólo se confirmaron las dos primeras.

"La Casa del Dragón"

Estrenará su tercera temporada a mediados de 2026, y la cuarta está prevista para el año 2028.

¿De qué trata “El Caballero de los Siete Reinos”?

Situada 100 años antes de los hechos ocurridos en "Juego de Tronos", la historia adapta los Cuentos de Dunk y Egg, siguiendo las aventuras de un joven caballero, Ser Duncan, el Alto (interpretado por Peter Claffey), y su pequeño escudero, Egg (Sol Ansell). Juntos se enfrentarán a rivales formidables y desafíos que marcarán su destino.

¿De qué trata “La Casa del Dragón”?

Basada en la novela "Fuego y Sangre" (2018), la serie explora la historia de la Casa Targaryen y la guerra civil que dividió al linaje por el dominio del Trono de Hierro. La trama ocurre dos siglos antes de la serie original y profundiza en las rivalidades que dieron origen a la legendaria Danza de los Dragones.

