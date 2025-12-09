Martes, 09 de Diciembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Fue solo un accidente”

Si te gustan las películas que mezclan diferentes géneros la película Fue solo un accidente ya está en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"Fue solo un accidente" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/MUBI.

Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes y nominada al premio a la Mejor Película en los European Film Awards, Fue solo un accidente ya se encuentra en las salas de cine comerciales.

Fue solo un accidente. ESPECIAL/MUBI.

Este thriller con tintes de drama y comedia se centra en Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre las rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero.

Fue solo un accidente. ESPECIAL/MUBI.

Para confirmar sus sospechas, el ex prisionero político iraní se aventurará en una peligrosa travesía y reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal.

Fue solo un accidente. ESPECIAL/MUBI.

Fue solo un accidente

(Yek Tasadof-e Sadeh)

De Jafar Panahi.

Con Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten.

Irán-Francia, 2025.

XM

