Ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes y nominada al premio a la Mejor Película en los European Film Awards, Fue solo un accidente ya se encuentra en las salas de cine comerciales.Este thriller con tintes de drama y comedia se centra en Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre las rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero.Para confirmar sus sospechas, el ex prisionero político iraní se aventurará en una peligrosa travesía y reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal.El largometraje ha sido seleccionado por Francia para buscar la nominación al Oscar® como Mejor Película Internacional.(Yek Tasadof-e Sadeh)De Jafar Panahi.Con Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten.Irán-Francia, 2025.XM