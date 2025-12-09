Alrededor de las 6:38 horas de este martes 9 de diciembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud ubicado a 79 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta. El suceso tuvo una profundidad del 17.6 km de acuerdo con los datos registrados.

La zona exacta del sismo según el reporte es la ubicación entre las coordenadas 20.404 grados de latitud y -105.96 grados de longitud.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones derivado del sismo registrado. Sin embargo, habrá que esperar la confirmación de autoridades tras las revisiones pertinentes ante movimientos telúricos como este.

De igual forma, los dato sobre la magnitud y locación del sismo son entregados de manera preliminar, por lo que habrá que esperar a que sean actualizados por la autoridad.

Además de revisar las actualizaciones de información a través del SSN, también se puede seguir a las cuentas de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Protección Civil Jalisco.

