Euphoria, la serie que llevó a Zendaya no sólo a la madurez, también a otro nivel de actuación, llegará el 12 de abril con una nueva temporada , y HBO Max lo ha anunciado al dar a conocer el tráiler de esta nueva entrega.

Si las temporadas 1 y 2 se caracterizaron por su crudeza, esta tercera parte deja en claro que los personajes de Rue (Zendaya), Cassie (Sydney Sweeney) y Jules (Hunter Schafer), ya no son esas adolescentes buscando su identidad y lugar en el mundo, ya son mujeres adultas, que se han adentrado a un ambiente sórdido y desesperanzador.

Continuación en las tramas y nuevos integrantes del elenco

Rue tiene una deuda que saldar con unos narcotraficantes, la cual no puede pagar con su raquítico salario el cual gana trabajando en un kiosko. Cassie está comprometida con Nate (Jacob Elordi), quien descubre que su futura esposa se dedica a producir contenido para adultos.

Puedes ver el tráiler aquí:

Entre las personalidades que se integran a esta serie se encuentran la cantante Rosalía, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten y Adewale Akinnuoye-Agbaje, quien es pieza clave en la nueva trama, al darle vida a uno de los jefes de un cartel.

Serán ocho capítulos los que conforman esta tercera temporada, que llevarán al espectador cinco años adelante en la historia de estas jóvenes , quienes no sólo se enfrentan a su independencia y vida adulta, también a las consecuencias del pasado.

La primera temporada de Euphoria, serie creada por Sam Levinson, se estrenó el 16 de junio de 2019, después se transmitieron dos especiales en diciembre de 2020 y enero de 2021. La segunda temporada llegó el 9 de enero de 2022. Su trabajo en esta serie le ha dado a Zendaya diversos premios como People's Choice Awards, Satellite Awards, Premios Primetime Emmy y el Globo de Oro, todos como mejor actriz.

