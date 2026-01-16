La cartelera de la Feria Nacional de San Marcos 2026 promete ser una de las más espectaculares de los últimos años. Los festejos en Aguascalientes duran tres semanas y el escenario principal reunirá a figuras nacionales e internacionales entre las que se encuentra alguna que otra sorpresa. Los eventos generan atención especial ya que son gratuitos y permiten acceso al público sin registro previo ni preferencias.

Hablando de los artistas, la Feria Nacional de San Marcos 2026 tendrá un largo recorrido de géneros que recorre desde Andrea Bocelli hasta J Balvin. La agenda también contempla algo de rock clásico y de música regional. Sin embargo, la máxima distinción de matices es la inclusión del K-Pop; el género musical coreano lleva siendo tendencia desde hace un par de años y en tiempos recientes el interés entre el público por estos sonidos se ha acrecentado gracias al fenómeno de la película "Las guerreras K-Pop".

Cartelera completa del Foro de las estrellas de la Feria de San Marcos 2026

Abril 2026

18 de abril: Entre Amigos

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril: BXS Brindis X Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: La Única Internacional Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Álex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica SEDENA

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Mayo 2026

1 de mayo: Lucha libre (evento)

2 de mayo: Audrey Nuna, Eric Nam, Milli

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Kumbia Kings, Mi Banda El Mexicano de Germán Román

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mago de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: David Guetta

9 de mayo: Paulo Londra

10 de mayo: Empire Of The Sun

Feria de San Marcos 2026 tendrá a su guerrera K-pop

El próximo 2 de mayo, la Feria Nacional de San Marcos tendrá a la rapera Audrey Nuna al frente del Foro de las Estrellas. En esta fecha se presentará por primera vez en el estado un evento de K-pop completamente gratuito. Audrey es la voz de Mira en la película "Las guerreas K-pop", fenómeno mundial que ha generado gran interés en visualizaciones y que apunta para ser una de las grandes favoritas para llenarse de galardones durante la temporada de premios del cine que ha comenzado hace unas semanas. En el filme se encuentra el tema "Golden" que llegó a alcanzar el primer lugar en el Billboard Hot 100 y que, por sí solo, es todo un acontecimiento en la oferta musical del momento.

La fecha incluye a otros exponentes asiáticos como Eric Nam, cantante y presentador de Corea del Sur, y Milli, rapera originaria de Tailandia.

