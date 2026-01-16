Viernes, 16 de Enero 2026

Hoy se estrena “Homo Argentum” en Disney+

La película protagonizada por Guillermo Francella ya se puede ver en Disney+

Por: Xochitl Martínez

"Homo Argentum" ya está disponible en Disney+. ESPECIAL/©DISNEY.

La película argentina Homo Argentum dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se estrena este viernes 16 de enero en Disney+.

Homo Argentum. ESPECIAL/©DISNEY.

La cinta para mayores de 14 años "Homo Argentum" se destaca por su particular e innovadora estructura al estar compuesta por 16 mini películas que van de uno a 12 minutos, todas son protagonizadas por el actor Guillermo Francella, quien interpreta una variedad de roles sorprendentes.

Homo Argentum. ESPECIAL/©DISNEY.

Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.

Los dos estrenos que no puedes dejar de ver hoy en Disney+

El filme rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM

