La película argentina Homo Argentum dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat se estrena este viernes 16 de enero en Disney+.La cinta para mayores de 14 años "Homo Argentum" se destaca por su particular e innovadora estructura al estar compuesta por 16 mini películas que van de uno a 12 minutos, todas son protagonizadas por el actor Guillermo Francella, quien interpreta una variedad de roles sorprendentes.Cada viñeta es una historia autónoma, pero la combinación de todas ellas construye una profunda reflexión sobre la realidad actual en tono de comedia y una incisiva crítica social.El filme rinde homenaje a la época dorada del cine italiano, evocando clásicos como Los Monstruos, Un burgués Pequeño Pequeño y Viva Italia.Con información de The Walt Disney Company México.XM