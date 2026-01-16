Esposa de Julio Iglesias rompe el silencio tras acusaciones de abuso contra el cantante

La esposa del cantante Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, conocida también como Miranda Iglesias, se pronunció tras las declaraciones de su marido, quien negó de manera tajante las acusaciones de agresión sexual formuladas en su contra , calificándolas como completamente falsas.

Una investigación de medios de comunicación reveló a principios de semana que, presuntamente, Iglesias habría agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaron en sus mansiones en República Dominicana y Bahamas entre enero y octubre de 2021. Un día después, la fiscalía española dijo que estaban estudiando las acusaciones.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan gran tristeza", afirmó Iglesias en una publicación en Instagram.

El periódico digital español elDiario.es y la televisora en español Univision Noticias publicaron el 13 de enero una investigación conjunta de tres años sobre la supuesta conducta indebida del cantante.

La Audiencia Nacional española recibió denuncias formales contra Iglesias por parte de personas no identificadas el 5 de enero, según funcionarios judiciales. Iglesias podría tener que comparecer ante el alto tribunal, con sede en Madrid, que tiene potestad para juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero , según su oficina de prensa.

Una organización que representa a las dos mujeres dijo que acusaban a Iglesias de "delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como acoso sexual" y de "trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre". Women’s Link Worldwide dijo que las dos mujeres habían presentado la denuncia ante el tribunal español.

Mientras el intérprete de "De niña a mujer" enfrenta estos delicados señalamientos, su esposa, con quien está desde hace 35 años, le muestra públicamente su amor y apoyo ; en la publicación del cantante, ella comentó:

"A tu lado, siempre", junto a un emoticon de corazón color blanco.

¿Quién es la esposa de Julio Iglesias?

Miranda Iglesias, actualmente de 60 años, nació el 5 de octubre de 1965 en Leimuiden, Países Bajos, creció en una casa flotante en un entorno humilde , estudió secretariado y se destacó como modelo en los años 80 y 90, trabajó en campañas internacionales antes de retirarse para dedicarse a la familia y gestionar empresas inmobiliarias junto a su esposo.

Julio y Miranda se conocieron en 1990 en el aeropuerto de Yakarta, Indonesia, cuando ella tenía 25 años y él 47; Julio la invitó a su concierto esa noche, iniciaron una relación que suma más de 35 años y cinco hijos: Miguel (1997), Rodrigo (1999), las gemelas Cristina y Victoria (2001) y Guillermo (2007).

También puedes leer: Julio Iglesias estaría preparando la defensa tras ser acusado de abuso sexual

En 2010 se casaron en una ceremonia íntima en Marbella, España, mantienen un estilo de vida discreto entre Miami, Punta Cana y propiedades en España, la privacidad familiar es algo que Julio Iglesias y Miranda han ponderado a lo largo de los años juntos.

Iglesias, de 82 años, es uno de los cantantes más exitosos del mundo, ha vendido más de 300 millones de discos en más de una decena de idiomas. Tras comenzar su carrera artística en España, se hizo inmensamente popular en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP