Musicalmente hablando, este 2026 promete ser un año cargado de emociones para los fans de todo el mundo. Aunque los últimos meses de 2025 nos dejaron momentos difíciles de superar, como el reencuentro de Oasis o el regreso de Bad Bunny a México, las sorpresas aún no terminan. Discos muy esperados, giras que prometen récords de asistencia y artistas que vuelven tras largas pausas colocan a 2026 como un año que la industria musical no querrá que pase desapercibido.

Desde el K-pop hasta íconos de la música de los 2000, los regresos más esperados del año muestran una apuesta clara por el espectáculo total y por reconectar con audiencias globales. Entre ellos, BTS destaca como uno de los fenómenos más esperados. La banda surcoreana, conocida por llenar estadios alrededor del mundo y contar con una de las bases de fans más grandes, acaba de anunciar su regreso tras una larga pausa para cumplir con sus obligaciones civiles. Recientemente, a través de redes sociales, BTS reveló que su próximo disco estará disponible en plataformas digitales el 20 de marzo, y también anunció una gira mundial que incluirá tres fechas en la Ciudad de México, generando una verdadera locura entre su fanaticada.

Siguiendo en el terreno del K-pop, Blackpink también prepara su retorno. El cuarteto formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa retomará su lugar como una de las bandas más importantes del género tras un descanso dedicado a proyectos individuales. Su esperado EP, titulado “Deadline”, llegará el 27 de febrero, alimentando la expectativa de volver a verlas juntas sobre un escenario y consolidando su influencia en la escena internacional del pop.

Por su parte, Harry Styles se prepara para regresar tras cuatro años de ausencia. Luego del éxito mundial de su disco “Harry’s House” en 2022, el exintegrante de One Direction desapareció parcialmente del ojo público, pero esta mañana anunció oficialmente su retorno. Su cuarto álbum de estudio, titulado “Kiss All the time. Disco, Occasionally”, promete retomar su sonido característico y deleitar a los fans que esperan ansiosos sus nuevas canciones y presentaciones en vivo.

Bruno Mars también hará su esperado regreso en 2026. El cantante, conocido por éxitos como “Treasure” y el aclamado disco “24k Magic”, regresa tras casi una década de ausencia discográfica, aunque su carrera nunca desapareció del todo gracias a colaboraciones y proyectos alternos. Este retorno viene acompañado de una gira mundial que promete sorprender al público y que podría incluir fechas en Latinoamérica, consolidando nuevamente su lugar como uno de los artistas más versátiles y carismáticos de la industria.

En paralelo, México se convierte en un punto clave de los regresos en vivo. Christina Aguilera confirmó presentaciones en el país durante 2026, marcando su retorno al escenario mexicano después de varios años. La cantante estadounidense se presentará el 17 de marzo en el Palacio de los Deportes, ofreciendo un repertorio que combinará sus clásicos con nuevas canciones y reafirmando su legado en el pop global.

El efecto dominó no termina aquí. Artistas como Rihanna continúan generando expectativas sobre nuevo material tras años de silencio, mientras que bandas como Coldplay mantienen conversaciones sobre proyectos posteriores a su actual ciclo de giras. Esto indica que la agenda musical del 2026 apenas comienza a configurarse, y los fans pueden esperar un año lleno de lanzamientos, colaboraciones y sorpresas.

En conjunto, el 2026 se perfila como un año donde los regresos musicales se combinan con la innovación y la conexión directa con los fans. Desde el K-pop hasta el pop británico y el R&B estadounidense, los artistas no solo regresan con discos y sencillos, sino también con giras que prometen experiencias únicas, reafirmando que la música sigue siendo un motor cultural global.

Entre discos como “Deadline” de Blackpink y “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” de Harry Styles, y giras de BTS, Bruno Mars y Christina Aguilera, este año se perfila como una oportunidad para reencontrarse con viejos ídolos y descubrir nuevas etapas en sus carreras. El 2026 será recordado como un año de reencuentros, innovación musical y grandes momentos en vivo, consolidando una escena que no deja de reinventarse y sorprender al público internacional.

