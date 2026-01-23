Estos son los 10 contenidos más vistos de la semana en Disney+ México

Disney+, la plataforma de streaming de The Walt Disney Company, se mantiene como uno de los servicios más preferidos por las audiencias al concentrar en un solo catálogo contenidos de alto impacto como las producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y los clásicos animados que han acompañado a distintas generaciones.

Con una estrategia que combina estrenos recientes, producciones originales y películas emblemáticas, la plataforma renueva semana a semana el ranking de los contenidos más vistos por sus suscriptores. Este listado funciona como un indicador de las tendencias de consumo actuales y confirma la vigencia de las historias que distinguen al universo Disney.

De acuerdo con el conteo más reciente, este es el top 10 de películas más vistas de la semana en Disney+:

Belleza Perfecta

Cuando varias supermodelos internacionales empiezan a morir de formas espantosas y misteriosas, dos agentes del FBI viajan a París, Venecia, Roma y Nueva York para descubrir la verdad. Su investigación destapa una conspiración que amenaza el futuro de la humanidad.

Tron Ares

Cuando un programa ultrasofisticado llamado "Ares" es enviado desde el mundo digital al real en una peligrosa misión, la humanidad se encuentra por primera vez con seres de inteligencia artificial.

Avatar el Camino del Agua

Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece.

UP: Una Aventura de Altura

El vendedor de globos retirado Carl Fredricksen se lanza al cielo atando miles de globos a su casa. Sin saberlo, un joven explorador llamado Russell se convierte en un polizón en el viaje que ninguno esperaba.

Avengers Endame

En el final épico de la Saga del Infinito, los Avengers se enfrentan a Thanos. Cuando eventos devastadores arrasan con la mitad de la población mundial y fracturan sus filas, los héroes restantes luchan por avanzar. Pero deben unirse para restaurar el orden y la armonía en el universo y traer de vuelta a sus seres queridos.

Ralph el Demoledor

Durante décadas, Ralph ha sido el villano de su videojuego, pero en un acto de arrojo, se embarca en una aventura llena de acción para demostrar que es un verdadero héroe con un gran corazón.

Enredados

Cuando el bandido más buscado del reino es tomado como rehén por Rapunzel, una adolescente con 20 metros de pelo dorado que busca escapar de la torre, el dúo se embarca en una escalofriante aventura.

WiFi Ralph

Ralph y Vanellope lo arriesgan todo viajando a la red de redes, que tal vez no sobreviva a los puños de Ralph.

Avengers Infinity War

El poderoso Thanos está a punto de hacer que la destrucción reine en el universo. Los Avengers y sus aliados superhéroes arriesgarán todo en la mejor batalla de todos los tiempos.

Avatar

En un exuberante planeta llamado Pandora viven los Na'vi, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados. Debido a que el ambiente de Pandora es venenoso, los híbridos humanos/Na'vi, llamados Avatares, están relacionados con las mentes humanas, lo que les permite moverse libremente por Pandora. Jake Sully, un exinfante de marina paralítico se transforma a través de un Avatar, y se enamora de una mujer Na'vi.

Este ranking semanal refleja no solo la permanencia y fuerza de los clásicos animados, sino también el alcance de las nuevas propuestas que logran conectar con audiencias de distintas edades. La plataforma apuesta por un equilibrio entre nostalgia y novedad, estrategia que ha demostrado ser clave para mantener su relevancia global.

