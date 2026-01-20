Top 10 Películas más vistas de la semana en Netflix México

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer el listado de las 10 películas más vistas en México durante la última semana, un ranking que confirma la preferencia del público por historias familiares, animación y títulos de aventura que han logrado mantenerse vigentes desde su llegada al catálogo digital.

El Top 10 semanal se construye a partir del mayor número de reproducciones con el que cuente alguna de las muchas películas disponibles en el catálogo de la plataforma y permite observar las tendencias de entretenimiento que dominan la conversación entre los suscriptores mexicanos.

TOP 10 de la semana en Netflix

El Botín

La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada.

Gente que Conocemos en Vacaciones

Poppy es alegre y positiva; Alex adora la rutina. Aunque son muy distintos, han sido mejores amigos durante una década. No viven en la misma ciudad, pero pasan todos los veranos juntos. Sin embargo, su amistad se pone a prueba cuando empiezan a considerar lo que para todos los demás ya era evidente: ¿será que podrían ser la pareja ideal?



Las Guerreras K-Pop

Un grupo musical coreano, conformado por chicas, lleva una vida secreta como cazadoras de demonios.

Yo Antes de Ti

Tras tomar un empleo como cuidadora de un acaudalado y cínico joven paralizado después de un accidente, la vivaz y modesta Lou enfrentará incisivas preguntas del corazón.

Super Mario Bros: La Película

Mientras trabajan bajo tierra para reparar una tubería, los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi son transportados por una tubería misteriosa y vagan por un mundo nuevo y mágico. Pero después de separarse, Mario se embarcará en una épica aventura para encontrar a Luigi.

Héroe por Encargo

Tras escapar a la jungla durante un intento de golpe de estado, un exsoldado y una periodista caída en desgracia deben aliarse con un astuto dictador para sobrevivir.

Cómo Entrenar a tu Dragón 3

Tras encontrarse con una criatura encantada, Hipo y Desdentado buscan un legendario paraíso de dragones antes de que el malvado cazador Grimmel los atrape.

Sicario: Día del Soldado

Un agente federal lleva adelante un operativo encubierto para provocar un conflicto entre carteles rivales e impedir que sigan traficando terroristas.

Madagascar

Cuatro amigos animales prueban la vida salvaje cuando escapan de su cautiverio en el zoológico de Central Park y llegan a la costa de la isla de Madagascar.

NETFLIX

Favor Peligroso

Una madre dedicada que ofrece ayuda a un atractivo extraño que resulta ser un exconvicto termina por vivir una espantosa pesadilla.

NETFLIX

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC