Netflix: Conoce los estrenos de febrero 2026 en la plataforma de streaming

Netflix arranca 2026 reafirmando su posición como uno de los principales referentes del streaming a nivel global, con una oferta amplia y ambiciosa para febrero. El mes combina el regreso de franquicias consolidadas con el estreno de producciones originales, que van desde series de gran proyección como Los Bridgerton hasta películas exclusivas, comedias y documentales.

El calendario presentado a continuación se basa en información oficial difundida por la propia plataforma y en listados actualizados de estrenos previstos para febrero de 2026.

La selección de contenidos responde a una estrategia editorial orientada a equilibrar producciones internacionales con propuestas locales y documentales, además de dar continuidad a títulos que han tenido una respuesta positiva entre audiencias de distintos países.

La oferta incluye realities, series de drama, películas para toda la familia, documentales y contenidos especiales relacionados con el deporte y el entretenimiento.

Estrenos confirmados de Netflix en febrero de 2026

De acuerdo con el calendario de lanzamientos difundido por Netflix y recopilado por sitios especializados, estos son algunos de los títulos programados para el mes:

1 de febrero

Glitter & Gold: Ice Dancing: serie documental que sigue a parejas de patinaje artístico en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

4 de febrero

Is It Cake? Valentines: episodio especial del popular reality de repostería, en el que los concursantes ponen a prueba su habilidad para crear pasteles que aparentan ser objetos reales.

5 de febrero

The Lincoln Lawyer – Temporada 4: la adaptación de las novelas de Michael Connelly vuelve con nuevos episodios, en los que el abogado Mickey Haller se enfrenta a un caso particularmente complejo.

6 de febrero

Queen of Chess: documental centrado en la trayectoria de Judit Polgár, reconocida como una de las figuras más influyentes del ajedrez contemporáneo.

Salvador – Temporada 1: producción española de corte dramático que narra cómo un conductor de ambulancia se ve atrapado en una situación de alto riesgo tras el involucramiento de su hija con grupos violentos.

Yoh! Bestie: comedia romántica sudafricana que llega por primera vez a una audiencia global.

7 de febrero

Death Whisperer 3: nueva entrega de esta saga de terror originaria de Tailandia, con gran popularidad en el mercado asiático.

9 de febrero

Colossal: la cinta protagonizada por Anne Hathaway se incorpora al catálogo.

Matter of Time: documental musical que se adentra en la figura de Eddie Vedder, vocalista de la banda Pearl Jam.

11 de febrero

Formula 1: Drive to Survive – Temporada 8: la exitosa serie documental sobre la Fórmula 1 regresa con una nueva temporada que repasa los momentos clave del campeonato.

13 de febrero

Joe’s College Road Trip: comedia dirigida por Tyler Perry, centrada en un viaje familiar marcado por situaciones cómicas y personajes entrañables.

Del 15 al 20 de febrero

Llegan nuevos episodios de Kenichi: The Mightiest Disciple, así como clásicos como Stargate SG-1.

También se estrenan la serie de acción The Hunting Party, el thriller Sommore: Chandelier Fly y Being Gordon Ramsay, un documental sobre el reconocido chef.

26 de febrero

Los Bridgerton – Temporada 4, Parte 2: uno de los estrenos más esperados del año, que continúa la historia de la exitosa saga romántica.

Además, durante todo febrero se sumarán otros contenidos sin fecha puntual de estreno, entre ellos nuevas temporadas de Love Is Blind y más entregas del reality Is It Cake?.

Este panorama de estrenos refleja la intención de Netflix de mantener una oferta variada y constante para sus suscriptores al inicio de 2026, reforzando su presencia en un entorno cada vez más competitivo dentro del mercado del entretenimiento digital.

