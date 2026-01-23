Walter Mercado: Números mágicos del 23 al 25 de enero para cada signo del zodiaco

Los números no solo representan cifras; en la tradición astrológica son portales de vibración energética, Walter Mercado solía afirmar que cada signo del zodiaco posee una conexión especial con ciertos números, los cuales actúan como amuletos para la prosperidad, la protección y el equilibrio emocional.

Para este periodo del 23 al 25 de enero, los números mágicos se presentan como una herramienta espiritual que, de acuerdo con la astrología, puede ayudar a armonizar energías, abrir caminos y atraer oportunidades en distintos ámbitos de la vida.

Ya sea para decisiones importantes, juegos de azar o simplemente como guía simbólica, estos números pueden servir como aliados durante el fin de semana.

ARIES

La energía de Marte te impulsa a tomar decisiones firmes. Confía en tu instinto y no mires atrás.

Números mágicos: 3, 17, 29.

TAURO

La estabilidad que tanto anhelas comienza a materializarse. Abre tu corazón a nuevas oportunidades económicas.

Números mágicos: 6, 14, 40.

GÉMINIS

Tu palabra tiene poder creador. Comunica con amor y verás cómo se abren puertas inesperadas.

Números mágicos: 5, 12, 33.

CÁNCER

La Luna te protege y te guía. Es momento de sanar emociones y reconciliarte con tu pasado.

Números mágicos: 2, 18, 27.

LEO

Brillas con luz propia. Reconocimientos y elogios llegan cuando actúas desde el corazón.

Números mágicos: 1, 10, 21.

VIRGO

El orden trae claridad. Confía en el proceso y permite que la prosperidad fluya sin resistencia.

Números mágicos: 7, 16, 34.

LIBRA

El equilibrio se restaura. El amor y la armonía te rodean si tomas decisiones justas.

Números mágicos: 8, 19, 26.

ESCORPIO

Transformación profunda. Dejas atrás lo que ya no vibra contigo y renaces con más fuerza.

Números mágicos: 9, 20, 31.

SAGITARIO

La aventura te llama. Expande tu mente y atrévete a soñar en grande.

Números mágicos: 4, 15, 28.

CAPRICORNIO

La disciplina da frutos. Reconocen tu esfuerzo y se consolidan proyectos importantes.

Números mágicos: 11, 22, 35.

ACUARIO

Tiempo de innovación y libertad. Tus ideas inspiran y marcan nuevos caminos.

Números mágicos: 13, 24, 36.

PISCIS

La espiritualidad se intensifica. Escucha tu voz interior y deja que la fe te guíe.

Números mágicos: 6, 25, 39.

YC