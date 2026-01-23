Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 23 al 25 enero

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, este fin de semana del 23 al 25 de enero llega cargado de una energía muy especial.

La Luna se mantiene en fase Nueva hasta el próximo domingo, cuando cambie a Cuarto Creciente, lo que nos habla de inicios, siembras y decisiones que marcarán los próximos meses.

El resultado es una combinación poderosa de alegría, fuerza, libertad, autenticidad y deseo de cambio. Cuando tantos planetas se concentran en Acuario, el mensaje es claro: es tiempo de ser uno mismo, romper moldes, atreverse y avanzar.

Aries

No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Piensa poco, siente mucho y muévete con decisión. Estás en una etapa perfecta para iniciar algo nuevo y diferente.

La energía de Marte y Venus en Acuario te impulsa a hablar claro y expresar tus necesidades tanto en casa como en el trabajo. Usa tus relaciones y tu empuje natural para convertir tus planes en realidad.

Tauro

Es momento de extender las alas. Habla, expresa y comunica lo que quieres, porque si tú no lo dices, los demás creerán que todo está bien.

El énfasis en signos de aire favorece acuerdos importantes en lo económico y profesional. Además, vienen cambios muy bonitos en lo sentimental: o se formaliza una relación o hay reencuentros que mueven el corazón.

Géminis

Con tantos planetas en aire, estás más favorecido que nunca. Eso sí, organiza bien tu agenda y aprende a delegar.

Tienes capacidad para mucho más, pero si te saturas, pierdes enfoque. Este fin de semana trae oportunidades laborales y económicas que pueden representar un giro muy favorable si las sabes aprovechar a tiempo.

Cáncer

Tu intuición está finísima: percepciones y hasta sueños premonitorios te guían en decisiones importantes sobre trabajo y dinero.

Estás logrando el equilibrio entre lo personal, familiar y profesional. Se marcan buenas noticias en casa y reconocimientos en el ámbito laboral.

Leo

Estás a nada de lograr eso que tanto quieres. Guarda tus planes, no los cuentes todavía. Es momento de abrir puertas que parecían cerradas.

Hay cambios en la economía, pero primero toca hacer un balance serio de ingresos y gastos. El fin de semana favorece la convivencia con la familia, la naturaleza y el compromiso con tus nuevos proyectos.

Virgo

Todo conspira a tu favor, aunque te cueste soltar el control. No es tiempo de pensar tanto, es tiempo de actuar y dejarte guiar por tu experiencia, tus contactos y tu intuición.

Se marca una reunión o evento clave que trae cambios muy positivos en lo económico.

Libra

Vas a recibir una excelente noticia en el ámbito profesional. También se activan temas bancarios, préstamos, créditos o trámites legales, que por fin empiezan a fluir.

Todo lo que estaba detenido ahora camina, y lo hace a tu favor.

Escorpión

Viernes de fiesta, reuniones y celebraciones. Es importante que salgas y convivas, porque puedes conocer personas clave para tus próximos proyectos.

También se abre la posibilidad de generar ingresos por nuevas vías o actividades diferentes.

Sagitario

Tienes todas las de ganar. La intuición y los sueños te muestran el camino correcto. Los cambios empiezan dentro de ti y se reflejan en lo profesional.

Es momento de marcar una nueva línea, hacer cosas distintas y apostar por tu independencia y autonomía.

Capricornio

Déjate guiar por tus ángeles, guías y maestros. Estás frente a nuevos retos y oportunidades, especialmente en lo económico.

Lo que ahora recibes es el resultado de lo que has sembrado. Si sigues tu intuición, darás justo en el punto correcto.

Acuario

Renacimiento total. Cambios, transformaciones y nuevas oportunidades. Se marcan temas de casa, mudanzas, remodelaciones o asuntos de bienes raíces. También surge la oportunidad de iniciar algo propio que llevabas tiempo deseando.

Con cinco planetas en tu signo, es tiempo de ganar en grande. Todo lo que inicies ahora tiene potencial de durar muchos años.

Piscis

Es momento de romper ataduras y confiar en ti. No te quedes con las ganas de ser, hacer y tener lo que deseas. Puede haber comentarios negativos, pero ignóralos.

Es tu momento de ponerte al frente, porque la buena fortuna está de tu lado.

Con información de Mizada Mohamed

MF