Estrenos de Netflix y HBO Max para el fin de semana del 23 al 25 de enero

Prepárate para un fin de semana lleno de entretenimiento en dos de las plataformas de streaming que actualmente son líderes en la industria; del 23 al 25 de enero HBO Max y Netflix tienen programados pocos estrenos que serán agregados a sus respectivos catálogos y que no te puedes perder.

Este 23 de enero llega a HBO Max “La muerte de un unicornio” que se estrenó el año pasado en la pantalla grande, la cinta protagonizada por Paul Rudd, Jenna Ortega y Richard E. Grant, narra la historia de Ridley y Elliot, un padre y su hija que se dirigen a pasar un fin de semana con la excéntrica familia del jefe de él, el viaje da un giro inesperado cuando, en plena carretera, atropellan accidentalmente a un unicornio.

Tras tocar el cuerno de la criatura, Ridley comienza a experimentar inquietantes visiones de carácter cósmico, que se interrumpen abruptamente cuando su padre decide acabar con el animal, sin saber qué hacer, ambos esconden el cuerpo en su automóvil.

Mientras que también este viernes llega a Netflix “El falsario”, cinta que narra la vida de un joven artista que, frustrado por la falta de reconocimiento, decide llevar su talento a un terreno peligroso, su capacidad para imitar estilos, documentos y símbolos lo convierte en una herramienta valiosa para redes criminales que operan en la Roma de los años setenta.

La cinta explora la delgada línea entre el arte y el engaño, donde cada obra falsa tiene repercusiones económicas, políticas y sociales. Para el protagonista, falsificar es una forma de creación, pero sostener una vida basada en la mentira pronto desata consecuencias y una paranoia imposible de evitar.

Estrenos del fin de semana en Netflix

23 de enero- El falsario

Estrenos del fin de semana en HBO Max

23 de enero- La muerte de un unicornio.

Nuevos episodios en HBO Max

La casa del mal.

Bahar (temporada 2).

Divina comida México (temporada 4).

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.

El Bronx.

La promesa.

