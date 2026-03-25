Este martes, tras la abrogación a la Ley Federal de Cine y Audiovisual que existía desde 1992, la nueva ley plantea que todo título mexicano debe tener una publicidad mínima de 14 días antes de su lanzamiento y en salas debe quedar a disposición del público por lo menos dos semanas.

A lo anterior hay que sumar que los horarios establecidos deberán ser equitativos con las producciones extranjeras.

La implementación destaca que el cine mexicano tendrá un mínimo de 10% de tiempo en pantalla. Este porcentaje se deducirá del número total de exhibiciones ofrecidas en cada sala o complejo cinematográfico que opere en el país. Es decir, por cada 100 funciones, 10 deben ser, mínimo, de producciones locales.

El texto aprobado provino de una iniciativa de Presidencia de la República y aprobada antier en la Comisión de Cultura, pasando ayer al pleno de la Cámara Baja. En la votación general, 466 diputados votaron a favor del dictamen, con cero votos en contra y cero abstenciones.

Se espera que el cine mexicano llegue a más audiencia

Ahora pasará al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Una vez que la Ley se publique en el Diario Oficial, la titular del Ejecutivo tendrá un plazo no mayor de 180 días para expedir el reglamento. Alma Lidia de la Vega Sánchez, presidenta de la Comisión de Cultura y extracción morenista, señaló durante la presentación del dictamen que con la nueva ley, el cine nacional crecería, fortalecería y llegaría a más audiencias.

"No se trata sólo de una industria, sino de un derecho humano", dijo.

Durante la fijación de posturas partidarias, todas las entidades políticas representadas señalaron que estaban a favor del dictamen, para respaldar a la cultura mexicana. José Alejandro Aguilar López, de la fracción del Partido del Trabajo, consideró que votar a favor era optar por la memoria nacional.

"Un país que no cuenta sus propias historias, es un país que vive las historias de otros. No se trata de cerrar las puertas del mundo, sino de tener voz y pantallas.", resaltó.

Representantes del PRI y el PAN consideraron, por separado, que la nueva ley viene a tapar un hoyo provocado en el sexenio anterior, donde se determinó acabar con el Foprocine y el Fidecine, figuras que por dos décadas apoyaron cerca de 500 títulos.

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AO

