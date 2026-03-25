La disquera Train Wreck Records informó el fallecimiento de James Wesley Voight, mejor conocido como Chip Taylor a los 86 años de edad. El músico nominado al Grammy y tío de Angelina Jolie y del actor James Haven Taylor, perdió la vida el pasado lunes 23 de marzo de acuerdo con información de la disquera que él mismo creó en 1997.

En un comunicado, el sello destacó que su extensa carrera y sus aportaciones a la música dejaron una marca profunda en distintas generaciones de artistas y seguidores.

Aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte, el músico Billy Vera, amigo cercano y colaborador de Taylor, reveló a través de redes sociales que el compositor falleció mientras recibía cuidados paliativos.

En su mensaje, Vera lamentó la pérdida de quien consideró su mentor en la composición, y recordó algunas de las canciones que escribieron juntos, entre ellas "Make Me Belong To You", "Storybook Children" y "Papa Come Quick".

¿Quién fue Chip Taylor?

Taylor, hermano del actor Jon Voight —ganador del Oscar—, nació en 1940 en Yonkers, Nueva York. En un inicio siguió el camino de su padre y se trasladó a Carolina del Sur para jugar golf universitario, pero abandonó sus estudios para regresar a Nueva York y enfocarse en la música, adoptando entonces el nombre artístico que lo haría famoso.

Taylor consolidó una alianza duradera como compositor con April Blackwood / EMI / Sony Music. Dentro de su repertorio más reconocido destacan "Wild Thing", que alcanzó gran popularidad con The Troggs en 1966 y tuvo una célebre versión de Jimi Hendrix en 1967, así como "Angel of the Morning", interpretada por Merrilee Rush en 1968 y retomada años después por Juice Newton en 1981.

De acuerdo con el sitio oficial de Train Wreck Records, el autor se distinguía por crear canciones capaces de reflejar la emoción y el pulso de su tiempo.

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OB