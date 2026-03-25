HBO estrena primer tráiler de la nueva serie de Harry Potter (VIDEO)

Hace unos momentos, HBO acaba de hacer "aparecer" el primer tráiler de la esperada serie de Harry Potter, puesta a estrenar su primera temporada en diciembre de 2026. La historia invita a regresar a Hogwarts luego del éxito inconmensurable de las películas y libros del universo mágico.

El tráiler inicia mostrándonos al "nuevo" Harry Potter, quien vive en el icónico ático debajo de las escaleras de sus tíos, los Dursley. Como sabemos, en este espacio es maltratado por su primo Dudley y recibe un doloroso corte de cabello de parte de su tía Petunia, quien le recuerda que no es especial. Sin embargo, llega la carta de aceptación a Hogwarts y nos anuncia parte de la explicación acerca del fallecimiento de sus padres; dos sucesos que habrán de cambiar su vida.

Poco después, aparece por primera vez en video Hagrid, uno de los personajes más queridos dentro del universo de Harry Potter. Y de a poco comienzan a desfilar los nuevos rostros y escenarios para los personajes y escenas conocidos. Como ejemplo de ello, podemos ver a Harry corriendo por el pasillo de la Plataforma 9 3/4 para abordar el Hogwarts Express, el sombrerero que elige la casa fundadora a la que pertenecerá el protagonista, las primeras disputas con Draco Malfoy y el inicio de la inquebrantable amistad con Ron Weasley y Hermione Granger.

En el montaje también aparecen Dumbledore, Snape y Mr. Ollivander y, por supuesto, los pasillos y jardines de la Escuela de Magia y Hechicería.

Así quedó confeccionado el cast

El cast de la serie está formado por John Lithgow como Albus Dumbledore, Paapa Essiedu como Severus Snape, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse como Argus Filch, Luke Thallon como Quirinus Quirrell, Lox Pratt como Draco Malfoy, Bel Powley y Daniel Rigby como Petunia y Vernon Dursley y Katherine Parkinson como Molly Weasley, entre muchos otros.

La serie busca rendir una representación más fiel a las novelas creadas por J. K. Rowling. Grabado en Warner Bros Studios en el Reino Unido con el liderazgo de Francesca Gardiner, bajo la dirección de Mark Mylod ("Succession") en varios de los episodios. Los productores ejecutivos incluyen a Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman.

Este es el primer tráiler de la serie "Harry Potter y la piedra filosofal"

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OB