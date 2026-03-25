Netflix lanza tres estrenos este miércoles 25 de marzo, revisa cuáles son las historias y elige la que despierte tu interés para ver después de tus actividades cotidianas , desde la comodidad de tu espacio favorito en casa.

Aprendiendo a vivir: Temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

Aprendiendo a vivir: Temporada 3

Es una serie australiana de drama que lanza su tercera temporada de ocho episodios en Netflix. Adiós, escuela. Hola, adultez. Amerie y sus amigos están a punto de graduarse de Hartley, pero, cuando una broma sale mal, deberán hacer lo posible por ocultar su secreto. De lo contrario, podrían perderlo todo . Pronto, Amerie queda aislada y deberá afrontar las caóticas consecuencias. Con Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Will McDonald.

Homicidio: Temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

Homicidio: Temporada 3

La serie documental de cinco episodios estrena su tercera temporada en Netflix. Wolf Entertainment y Alfred Street Industries presentan una serie documental que analiza algunos de los crímenes más terribles cometidos en la ciudad que nunca duerme . Un equipo de detectives de Nueva York especializados en homicidios repasa los casos más desafiantes, bajo la dirección por Adam Kassen.

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Noche Inaugural de la MLB: Yankees vs. Giants

Este miércoles 25 de marzo, a las 17:00 horas disfruta la inauguración de la MLB en Netflix. Los New York Yankees, liderados por Aaron Judge —el jugador californiano que integró siete veces el plantel de las All Stars y que ganó tres veces el premio al jugador más valioso de la Liga Americana—, se enfrentan al tres veces integrante de las All Stars Rafael Devers y los San Francisco Giants en la Noche inaugural de la MLB . La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol comienza en Netflix con un partido entre los Yankees y los Giants que se transmitirá en vivo desde San Francisco.

XM

