Netflix lanza tres estrenos este miércoles 25 de marzo, revisa cuáles son las historias y elige la que despierte tu interés para ver después de tus actividades cotidianas, desde la comodidad de tu espacio favorito en casa. Es una serie australiana de drama que lanza su tercera temporada de ocho episodios en Netflix. Adiós, escuela. Hola, adultez. Amerie y sus amigos están a punto de graduarse de Hartley, pero, cuando una broma sale mal, deberán hacer lo posible por ocultar su secreto. De lo contrario, podrían perderlo todo. Pronto, Amerie queda aislada y deberá afrontar las caóticas consecuencias. Con Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Will McDonald.La serie documental de cinco episodios estrena su tercera temporada en Netflix. Wolf Entertainment y Alfred Street Industries presentan una serie documental que analiza algunos de los crímenes más terribles cometidos en la ciudad que nunca duerme. Un equipo de detectives de Nueva York especializados en homicidios repasa los casos más desafiantes, bajo la dirección por Adam Kassen.Este miércoles 25 de marzo, a las 17:00 horas disfruta la inauguración de la MLB en Netflix. Los New York Yankees, liderados por Aaron Judge —el jugador californiano que integró siete veces el plantel de las All Stars y que ganó tres veces el premio al jugador más valioso de la Liga Americana—, se enfrentan al tres veces integrante de las All Stars Rafael Devers y los San Francisco Giants en la Noche inaugural de la MLB. La temporada 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol comienza en Netflix con un partido entre los Yankees y los Giants que se transmitirá en vivo desde San Francisco.XM