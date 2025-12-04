Rosalía anuncia la gira internacional de "LUX"

¡La espera ha llegado a su fin! Tras semanas de insinuaciones por parte de la popularísima estrella catalana, Rosalía, acerca de si “LUX” —su cuarto y más reciente álbum de estudio— tendría gira internacional, la cantante anunció, durante las primeras horas de este jueves, las fechas para su esperado tour.

No es para sorpresa de nadie que la expectación en torno a la gira sea absoluta, pues “LUX”, además de tener un abrumador recibimiento en el público —alcanzó el número uno global en Spotify—, también ha cautivado a casi la totalidad de la crítica especializada: medios como Rolling Stone lo han considerado uno de los mejores álbumes del año y The Guardian ha situado a la canción de “Berghain” en su top número uno.

¿Cuándo comenzará la gira de “LUX”?

Según la página web oficial de la artista, Rosalía iniciará su próxima gira en Francia, con fechas en Lyon, el 16 de marzo, y París, el 18 y 20, y continuará en Zúrich, el 22, y Milán, el 25. Posteriormente, viajará a su país natal, España, donde dará ocho conciertos repartidos entre Madrid, el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, y Barcelona ,los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Entre medias hará parada en Lisboa el 8 y 9 de abril.

Cerrará la parte europea de la gira con conciertos en Ámsterdam (22 de abril), Amberes (27 de abril), Colonia (29 de abril), Berlín (1 de mayo) y Londres (5 de mayo). Cerca del verano saltará al otro lado del Atlántico, con nueve conciertos, primero entre Estados Unidos y Canadá, y a partir del 16 de julio iniciará en Bogotá su travesía por América Latina.

Seguirán a la capital colombiana conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), Ciudad de México (24 y 26 de agosto) y San Juan (3 de septiembre).

Rosalía se presentará en Guadalajara

Será el próximo 15 de agosto cuando la catalana arribará a suelos tapatíos para presentarse en la alejadísima Arena VFG en punto de las 20:00 horas. La preventa de boletos inicia este 9 de diciembre a las 09:00 de la mañana en Ticket Master.

