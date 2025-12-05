El oficial: Netflix compró Warner Bros; aquí los detalles

Hace unas horas comenzaron las negociaciones de forma oficial para la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Netflix . Se ha dado a conocer que la plataforma de streaming comprará la franquicia, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82 mil 700 millones de dólares.

El inicio de las conversaciones llegó tras una puja de varias semanas por la compañía en el que han participado Paramount Skydance, Netflix y Comcast.

La decisión de compra por parte de Netflix supone un " cambio radical ", según señala Variety . Durante años el coloso del entretenimiento se ha resistido a las oportunidades de compra de activos tradicionales de Hollywood.

Las ofertas por la totalidad o partes de WBD comenzó en octubre, con Paramount, posiblemente la “ más agresiva ”, con aproximadamente 24 dólares por acción y una propuesta por la totalidad de la compañía.

Netflix y Comcast se unieron después de las pujas, que tuvo dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre.

Paramount acusó ayer en una carta abierta de parcialidad en el proceso, alegando que el proceso favorece a Netflix, su máximo competidor.

La oferta de Paramount, presentada el lunes, incluía el respaldo financiero de tres fondos soberanos de inversión de Oriente Medio, según informó Variety.

La compra de Netflix

Se espera que la transacción de cierre se complete en el tercer trimestre de 2026 tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa.

La compra de WBD por Netflix, por 82 mil 700 millones de dólares, supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como "The Big Bang Theory", "The Soprano" o "Game of Thrones", o películas como "The Wyzard of Oz" y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como "Wednesday", "Money Heist", "Bridgerton" o "Adolescence".

El presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav , aseguró que " el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan ".

Con información de EFE.

