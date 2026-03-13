En marzo de 2026, realizar una transferencia bancaria es el pan de cada día para millones de personas en México. Ya sea que se trate de un pago pendiente o de un préstamo a familiares, transferir implica muchísima comodidad pero, también, uno que otro riesgo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sobre todo si nos queremos pasar de listos en el concepto de las mismas. ¿por qué? Aquí te lo contamos.

La respuesta se remonta a septiembre de 2025, cuando la autoridad determinó una nueva estrategia de monitoreo fiscal para combatir actividades ilícitas en el país, las cuales desde hace varias años han ido en aumento.

La resolución del SAT no es caprichosa ni aislada, pues, realizar un monitoreo de operaciones electrónicas le permite combatir prácticas como fraude, lavado de dinero y otros delitos financieros. Su objetivo no es limitar las transferencias alguna, sino prevenir irregularidades y garantizar mayor trazabilidad en el sistema financiero.

Tres conceptos que quedan vetados por el SAT

El SAT reiteró que, al realizar una transferencia, escribir ciertas palabras o frases en el campo de “concepto” activan automáticamente las alertas. Entre los términos estrictamente prohibidos se hallan todos los asociados con actividades ilícitas, como:

“Droga”

“Armas”

“Lavado”

El uso de estas expresiones puede derivar en la suspensión temporal de la operación, revisión de la cuenta e incluso el congelamiento preventivo del dinero mientras se corrobora la legalidad detrás.

En la mayoría de los casos, es probable que las personas no usen ni por error estas palabras, sin embargo, ya sea que alguien quiera jugar una pequeña broma, lo mejor es no usar ninguna de las palabras anteriores ni las tres siguientes:

“Robo"

“Fraude”

“Soborno”

La autoridad fiscal, por su parte, advirtió que no solo serán detectadas palabras relacionadas con delitos. También podrán generar alertas conceptos ambiguos, frases sin contexto, apodos o mensajes humorísticos. Además, dependiendo del análisis, la verificación podría tomar días o semanas, afectando la disponibilidad del dinero.

¿Cómo debería llenarse el concepto de una transferencia bancaria?

Especialistas en materia tributaria sugieren mantener coherencia entre los conceptos de transferencia y la actividad económica declarada ante la autoridad, especialmente en el caso de personas físicas con actividad empresarial y personas morales.

El SAT recomienda utilizar descripciones claras, específicas y verificables, como:

“Pago de servicios”

“Préstamo personal”

“Pago de renta”

“Compra de productos”

“Aportación familiar”

Estos términos permiten identificar con mayor precisión la naturaleza de la operación y disminuyen la probabilidad de que el SAT genere una alerta.

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AO

