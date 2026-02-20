Eric Dane falleció el pasado 19 de febrero a causa de complicaciones propias de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) . La noticia estremeció Hollywood y mantiene en luto a fanáticos alrededor del mundo, quienes disfrutaron más de una exitosa producción en la que el actor hizo aparición con su sonrisas y su encantadora presencia.

Nacido en San Francisco el 9 de noviembre de 1972, Dane no parecía destinado a la actuación . En la preparatoria fue atleta de waterpolo y el teatro apareció casi como un accidente, cuando participó en una obra escolar de Todos mis hijos, de Arthur Miller.

Ese primer contacto fue suficiente para llevarlo, después de graduarse, hasta Los Angeles, donde inició una carrera irregular con apariciones breves en series de los años noventa, todavía lejos de cualquier protagonismo. Entre ellas destacan:

Casado con hijos | 1987 - 1997 | Donde interpetó a Oliver Cole

Hechiceras | 1998 - 2006 | Jason Dean

El éxito le llegó de manera avasalladora, cuando en 2006, se integró al elenco de Grey's Anatomy como Mark Sloan, un atractivo cirujano plástico . Este papel lo convirtió en una figura central del drama médico y uno de los rostros más reconocidos de Hollywood.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas, la misma popularidad que lo llevó a lo más alto del estrellato, también encasilló su carrera, pues no había una sola persona que no escuchara su nombre y pensara, de inmediato, en batas, quirófanos y drama.

Tras la muerte de su personaje en 2012, Eric decidió mostrar una faceta distinta, alejado de los típicos personajes de galán, interpretó papeles mucho más arriesgados, como el del capitán Tom Chandler en The Last Ship.

El verdadero giro llegó con Euphoria . Como Cal Jacobs, encarnó a un padre autoritario violento y con una doble vida que lo reposicionó como un actor multifacético.

El final de la carrera de Dane

Durante sus últimos meses, la imagen del afamando, carismático y atractivo actor se convirtió en un recuerdo. En abril del 2025, Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), perdió la movilidad de su cuerpo y se alejó del ojo público.

Ayer, tras una batalla de casi 10 meses, Dane de 53 años falleció, dejando como legado una exitosa carrera y su voz a favor de la lucha de la condición que le arrebató la vida .

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)?

MedlinePlus, la página especializada en temas de salud, define que ELA es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios.

En la ELA, las neuronas motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos. Con el tiempo, esto lleva a debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo .

La afección continúa empeorando: cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar. La ELA afecta aproximadamente a 7 de cada 100 mil personas en todo el mundo .

El sensible fallecimiento de Eric Dane

En 2025, el actor habló públicamente de su enfermedad con la revista People: " Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo ", dijo a la publicación estadounidense.

En ese entonces, su familia se convirtió en su refugio y principal apoyo, sobre todo la actriz Rebecca Gayheart, su exesposa. Aunque la pareja se había separado en 2018, mantuvieron una relación cercana.

Por desgracia, su condición se agravó con rapidez, y terminó por alejarlo de las cámaras. Su última aparición en público ocurrió en octubre pasado, cuando fue visto, en silla de ruedas, en el aeropuerto de la ciudad de Washington.

Con información de SUN y MedlinePlus.

