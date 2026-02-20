El pasado jueves 19 de febrero se confirmó la muerte de Eric Dane a los 53 años de edad. El actor estadounidense recordado por representar al doctor "Mark Sloan" en la serie Grey's Anatomy fue despedido con el siguiente comunicado emitido por la familia del actor:

"Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", señala el mensaje.

Sin embargo, Dane tuvo un mensaje de despedida emitido por su propia voz. El actor ya visiblemente afectado por la esclerosis lateral amiotrófica que padecía, grabó un episodio para el programa Últimas Palabras Célebres, una serie de Netflix que consiste en entrevistar a una figura pública en sus postrimerías con la muerte y que cada episodio aparece justo cuando se confirma el fallecimiento.

Estas fueron las "Últimas Palabras Célebres" de Eric Dane

“Billy y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. Me tropecé algunas veces pero lo intenté. En general, nos la pasamos muy bien, ¿no? Recuerdo todas las ocasiones que fuimos a la playa. Ustedes dos con mamá y yo, en Malibú, Santa Mónica. Santa Mónica, Hawaii, México. Los veo jugar en el mar por horas, mis bebés de agua. Esos días, con juego de palabras, fueron el cielo”.

“Quiero decirles cuatro cosas que aprendí de esta enfermedad. Y espero que no solo me oigan, espero que me escuchen. Primero, vive ahora. En este momento, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Por años estuve vagando en mi mente, perdido en mi cabeza por grandes periodos. Revolcándome en preocupaciones, autocompasión, vergüenza y dudas. Repetí mis decisiones, cuestioné mis pasos 'Debí haber hecho esto', 'Nunca debí de haber hecho esto'. No más”.

“Segundo, enamórense. No necesariamente de una persona, aunque sí lo recomiendo. Pero enamórense de algo. Encuentren su pasión, su felicidad. Encuentren esa cosa que hace que te quieras levantar cada mañana y que te llena de energía por el día entero. Yo me enamoré por primera vez más o menos a su edad. Yo me enamoré de la actuación. Ese amor eventualmente me permitió pasar por mis horas más oscuras, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Aún amo mi trabajo, aún me entusiasma, todavía quiero ponerme frente a la cámara y actuar mi pape. Mi trabajo no me define, pero me emociona. Encuentren algo que les emocione, Encuentren su camino, su propósito, su sueño. Y luego vayan por él, realmente vayan”.

"Tercero. Elijan sus amistades sabiamente".

“Cuarto. Peleen con cada gramo de su dignidad. Cuando se les enfrenten retos, de salud u otros, peleen. Nunca se ringan. Peleen hasta el último aliento. Esta enfermedad me está arrebatando mi cuerpo, pero nunca mi alma”.

“Billie y Georgia, ustedes son mi corazón, son mi todo. Buenas noches, las amo. Estas son mis últimas palabras”.

