Mizada Mohamed: Horóscopos del fin de semana, del 20 al 22 de febrero de 2026

Este fin de semana, del 20 al 22 de febrero de 2026, los astros confabularán a favor de los signos de una forma inimaginable. Puertas que parecían cerradas se abrirán a nuevas oportunidades; proyectos inconclusos podrían revivirse, los esfuerzos harán realidad sueños que parecían imposibles, entre otras posibilidades que los signos podrían vivir este fin de semana.

Horóscopos del fin de semana según Mizada Mohamed

Mizada ha compartido predicciones así como recomendaciones para que cada signo tenga todas las de ganar este fin de semana, del 20 al 22 de febrero de 2026.

Gracias al eclipse solar en Acuario y la vibra sensible del Sol en Piscis, impulsan a escuchar la intuición, dejar atrás lo que ya no suma y tomar decisiones que abran nuevos caminos.

Aries

Es hora de retomar esos planes y decisiones que estabas postergando. Este fin de semana es ideal para hacerlo; no cuentes tus planes, es mejor que los demuestres.

Tauro

Tus planes y situaciones que parecían estancados comienzan a moverse. Tendrás reencuentros emocionales y mejoras en negociaciones, compras o temas que involucran a tu economía; recuerda que la paciencia es clave en esto.

Géminis

En este fin de semana llegarán buenas noticias, reuniones y momentos sociales que te podrán abrir puertas. No cuentes tus planes e invierte tu energía y constancia para avanzar.

Cáncer

Es momento de definir quién sí y quién no se queda en tu vida. Tendrás beneficios en asuntos familiares y de trabajo que te darán estabilidad y paz emocional.

Leo

Tendrás la oportunidad de demostrar tu brillo en juntas, eventos y encuentros claves en tu vida que marcarán un antes y un después. No obstante, recuerda cuidar tu energía y no digas tus planes a cualquiera.

Virgo

Realiza los movimientos y estrategias que ya te han funcionado en el pasado y pon en marcha los proyectos que pausaste: llamadas, propuestas, trámites, etc.

Libra

Prepárate, pues este fin de semana tendrás suerte en reuniones y encuentros que pueden traer oportunidades económicas. Mantente firme y segura del lugar que mereces.

Escorpio

La energía organizará todos tus asuntos pendientes. Lo que te pesaba, ahora será ligero y podrá fluir; tus caminos se abren y avanzarás con más facilidad.

Sagitario

Nuevas experiencias como viajes, cambios y nuevos proyectos llegarán a tu vida. Deberás tomar decisiones que estabas postergando desde hace tiempo.

Capricornio

Contactos del pasado o relaciones profesionales llegarán de nuevo. Estás en el mejor momento para trámites, cambios laborales o decisiones que mejoren tu estabilidad.

Acuario

El eclipse en tu signo te seguirá marcando un renacimiento. Tu vida podría cambiar por completo; se ordenan ideas, se corta lo que no sirve y se abren oportunidades en el amor, trabajo y planes personales.

Piscis

Piscis, tu momento ha llegado, es momento de ponerte al frente y recibir lo que mereces. Llegan propuestas, apoyos y noticias que fortalecen tu paz y tu rumbo.

De acuerdo a Mizada Mohamed, este fin de semana, gracias al eclipse solar en Acuario y la vibra sensible del Sol en Piscis, se marcará un antes y un después en la vida de cada signo. Cada uno ha dedicado esfuerzos y energía en hacer sus proyectos realidad.

