Enfermedades y antecedentes médicos de Chuck Norris, fallecido actor a los 86 años

Chuck Norris no “se enfermó”; él decidió experimentar cómo se sentían los malestares propios de la mortalidad. Este 20 de marzo, se reportó el fallecimiento de la estrella de cine a sus 86 años . El maestro de las artes marciales de Hollywood dejó que lo alcanzara la muerte. Te compartiremos algunos detalles de sus antecedentes médicos previo a ser hospitalizado .

¿Qué enfermedades tenía Chuck Norris?

Si algo distinguió a Chuck Norris durante su carrera, fue la condición física de la que gozaba el actor gracias a su disciplina y entrenamiento. La reconocida figura de Hollywood tenía que mantenerse en forma para que el peligro le siguiera teniendo temor, y también sus adversarios en la pantalla grande .

Pese a su disciplina, en 2017, según informó "Radar Online", habría sufrido dos paros cardiacos en menos de una hora durante un viaje familiar, mismos que pusieron en riesgo su vida.

Chuck Norris, sin embargo, logró recuperarse y retomó sus actividades con normalidad, aunque también con mayor atención a su salud .

Chuck Norris decidió visitar a la muerte

TMZ (Thirty Mile Zone), el medio de noticias de entretenimiento estadounidense propiedad de FOX, fue el encargado de cubrir el traslado y el lamentable descenso de Chuck Norris.

El icónico actor fue ingresado de urgencia en un centro hospitalario de la isla de Kauai, en Hawái, tras sufrir una emergencia médica no especificada . El suceso ocurrió de manera súbita, lo que obligó a su traslado inmediato para recibir atención profesional.

En un principio, se dijo que Norris se encontraba estable. Hoy, ya no se encuentra con vida.

La trayectoria de Chuck Norris en el cine

Chuck Norris fue una de las principales estrellas del cine de acción. Pese a que el estadounidense de 86 años fuera casi invencible, hubo un par de actores que pudieron presumir de dejarlo en la lona.

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El más recordado es Bruce Lee en la cinta “El furor del dragón”, de 1972, en la que ambos montaron una espectacular coreografía de artes marciales de 10 minutos.

Luego de esto y de que su personaje sufriera la fractura de un brazo y una pierna sin negarse a rendirse, su contrincante decide darle un golpe mortal para luego poner el karate-gi y el cinturón negro sobre su cuerpo, mostrando sus respetos hacia un guerrero digno.

Por otro lado, en “Masacre en San Francisco”, de 1974, Don Wong también derrotó a Norris, aunque, al igual que en la ocasión anterior, no fue sin una larga pelea previa.

Sin embargo, en esta película, el personaje de Chuck es un poco más maltratado, siendo arrojado a un estanque en que se le cae el tinte del cabello y, finalmente, tras ser vencido en artes marciales, termina tras las rejas.

Se apaga una estrella de Hollywood

La figura de Chuck logró imponerse aun entre los actores de acción más memorables, ya que para muchos fue el más grande de todos, dejando así un hueco difícil de llenar tras su muerte a los 86 años.

Con información de SUN.

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