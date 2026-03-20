El día de hoy, a través de redes sociales, se informó el fallecimiento de Chuck Norris. El actor estadounidense perdió la vida la mañana del pasado jueves 19 de marzo luego de haber sido hospitalizado en Hawái tras tener una emergencia médica en la isla de Kauai recientemente. Tal y como lo dijo su familia en su mensaje de despedida, Norris representaba para el mundo una figura trascendente en las artes marciales, un actor y un símbolo de fuerza.

Así anunció el deceso de Chuck, la familia Norris a través de las distintas redes sociales del actor:

"Es con un profundo pesar que nuestra familia comparte la noticia del repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana (...) Para el mundo, él era un deportista de artes marciales, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y un abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia". Sin embargo, para una banda Serbia no era más que Fernando Colunga; a continuación te explicamos la curiosa referencia.

Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas

En Požarevac, Serbia, a principios de la década anterior, Marko Živković, Stefan Milenković y Antonio Jovanović fundaron Fernando Colunga Ultimate Experience una banda que circula entre los géneros del death metal y el grindcore, y tiene canciones que hacen referencia a las telenovelas mexicanas de los noventas con guiño incluido para Chuck Norris.

De acuerdo con una entrevista, el propio Antonio Jovanovic confirmó que la elección del nombre de la banda y el hecho de poner a Colunga como tributo se debe a que las telenovelas fueron muy populares en el país durante los años 90 y 2000 y buscando alejarse de los temas obscenos que suelen abundar en el género del grindcore. Sin embargo, no todo se quedó en el nombre, pues la banda debutó el álbum Sangrienta e Brutal Telenovela el cual contiene una melodía llamada “Fernando Colunga is Chuck Norris of the Mexican Soap Operas”.

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Jovanovic confiesa que se eligió al actor mexicano por su variada capacidad de desempeñar diferentes roles a lo largo de su carrera. En ese sentido, se señala que Colunga es "alguien como Chuck Norris o incluso mejor que él; Chuck Norris siempre interpretó un tipo de personaje durante toda su carrera, mientras que Fernando Colunga fue todo lo contrario", asegura el músico de Fernando Colunga Ultimate Experience.

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OB