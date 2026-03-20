El evento Ring Royale 2026, realizado el pasado 16 de marzo en la Arena Monterrey, reunió a distintas personalidades del espectáculo en una cartelera que generó gran interés entre el público. Sin embargo, uno de los momentos que más dio de qué hablar fue el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Durante el combate, Adame se llevó la victoria por nocaut técnico en el primer asalto, luego de derribar a su oponente sobre el ring. El resultado fue celebrado por los asistentes, y el actor recibió el cinturón dorado que lo reconoció como ganador de la velada. Tras el triunfo, declaró: “Estoy muy agradecido con la gente que me apoya y los que no. Muchas gracias y espero al que se quiere subir... le doy la revancha”, dejando abierta la posibilidad de un nuevo encuentro.

X/@_PonchoDeNigris

Qué pasó después de la pelea

A pesar del desenlace, el cierre del combate dejó una escena inesperada. Una vez finalizada la pelea, ambos protagonistas se encontraron en el centro del cuadrilátero, donde intercambiaron un abrazo y un beso en la mejilla, gesto que contrastó con la rivalidad que habían mostrado previamente y sorprendió a los asistentes.

Días después del evento, Carlos Trejo manifestó su desacuerdo con el resultado y con el desarrollo del combate. En declaraciones a medios, cuestionó algunas acciones ocurridas durante la pelea:

“Simplemente no puede haber un codo en el box. No le quito el mérito a Adame, no se lo quito definitivamente. Cuando yo subí lo traje... fueron tres caídas las que dio, ¿no? De las tres caídas que dio, en automático la comisión de box debió de haber parado esa pelea”.

El también llamado “Cazafantasmas” sostuvo que, a su juicio, la contienda debió detenerse antes por decisión arbitral. Además, añadió:

“Cuando cayó yo pude haberlo masacrado. Pude haberle roto la quijada de un guamazo y no lo hice. No lo hice porque de alguna forma yo no soy un, un gandalla o un criminal, y lo que hice fue tratarlo de cuidar”.

Trejo también señaló irregularidades en el tiempo de los rounds y en una acción específica dentro del combate:

“Al término, pues, este, me dan el nocaut faltando un segundo para que terminara el round. Ahora, referente al codazo que dio, pues eso está evidente, eso fue un codazo, algo que peleaban ellos, que no se metiera en esto”.

Las declaraciones posteriores al enfrentamiento han mantenido vigente la discusión en torno a lo ocurrido en Ring Royale 2026, mientras que la posibilidad de una revancha entre ambos continúa sobre la mesa.

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