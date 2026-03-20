Chuck Norris: La peculiar forma en que inició en el cine siendo maestro de artes marciales

Antes de convertirse en una figura reconocida del cine de acción, Chuck Norris ya había construido una sólida trayectoria en el mundo de las artes marciales. Su camino hacia Hollywood no siguió las rutas tradicionales de actuación, sino que comenzó a partir de su experiencia como instructor y competidor.

Tras su paso por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Norris desarrolló un profundo interés por disciplinas como el karate. Con el tiempo, no solo se convirtió en campeón, sino que también abrió academias donde enseñaba a otras personas, incluidas figuras del espectáculo. Este contacto directo con celebridades resultó clave para su entrada en la industria del entretenimiento.

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Chuck Norris y su relación con Bruce Lee

En ese contexto, Norris conoció a Bruce Lee, quien ya tenía proyección internacional en el cine. La relación entre ambos derivó en una oportunidad que marcaría un punto de inflexión en su carrera: participar en la película The Way of the Dragon.

En dicho filme, Norris interpretó a un rival de Lee en una escena de combate que con el tiempo se convirtió en una de las más emblemáticas del género. La secuencia, ambientada en el Coliseo de Roma, no solo destacó por su coreografía, sino también por la autenticidad que ambos aportaron gracias a su experiencia real en artes marciales.

A partir de esa participación, Norris comenzó a recibir más oportunidades en la pantalla grande. Su perfil, distinto al de otros actores de la época, se sustentaba en habilidades reales de combate, lo que le permitió construir una imagen creíble dentro del cine de acción.

Este inicio, poco convencional, marcó el rumbo de su carrera. A diferencia de otros intérpretes que llegan al cine desde la actuación, Norris trasladó directamente su disciplina y experiencia deportiva a la industria cinematográfica. Con el tiempo, ese origen se convirtió en uno de los elementos que definieron su identidad como actor.

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