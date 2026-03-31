El Ritual del Nahual: el filme de terror mexicano que se estrena el 7 de mayo

El próximo 7 de mayo de 2026 llegará a las salas de cine El Ritual del Nahual, una producción mexicana de terror que se exhibirá en más de 500 pantallas en todo el país. La película, dirigida por Carlos Matienzo Serment y producida por Milko Luis Coronel y Santiago Rangel, se perfila como uno de los estrenos más destacados del género en México durante este año.

Antes de su lanzamiento comercial, la cinta ya tuvo presencia en el circuito internacional. Fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, donde recibió comentarios favorables por parte de la crítica, y también participó en el Blood Window Showcase dentro del Marché du Film de Cannes, lo que fortaleció su proyección a nivel global.

Checa los detalles de “El ritual del Nahual”

La historia se desarrolla en escenarios naturales de San Luis Potosí, lo que aporta una identidad visual ligada al entorno. Además, el filme integra tanto el español como el tének, lengua originaria de la región huasteca , con el propósito de construir una atmósfera auténtica que dialogue con las tradiciones indígenas.

La trama gira en torno a Gabriel, un fugitivo herido que llega a una comunidad afectada por una serie de crímenes inquietantes: niños asesinados cuyos cuerpos aparecen sin dientes. De forma paralela, un agente federal comienza a investigar estos hechos, mientras surge una presencia sobrenatural: el nahual, una entidad que puede moverse entre lo humano y lo animal y cuya forma de impartir justicia va más allá de las leyes convencionales.

ESPECIAL

De acuerdo con el propio Matienzo Serment, la intención del proyecto fue trascender los elementos tradicionales del terror y construir una propuesta en la que el miedo también provenga de una cosmovisión ancestral que aún permanece vigente.

Con una duración de 80 minutos, la película se ubica dentro del llamado folk horror, un subgénero que aborda el terror desde rituales, creencias y tradiciones populares. Su distribución internacional está a cargo de AltaTension Films, empresa especializada en cine de género.

El elenco principal está conformado por Gerardo Oñate, Alejandra Herrera, Gerardo Trejoluna y Caraly Sánchez. A nivel técnico, la producción destaca por su propuesta visual y sonora, con fotografía de Roberto Chávez Bañuelos y música original de Juan Carlos Enríquez, elementos que contribuyen a generar una experiencia inmersiva.

El estreno masivo de El Ritual del Nahual la posiciona como una de las apuestas más relevantes del cine mexicano en 2026, tanto por su alcance en taquilla como por su enfoque narrativo y estético. En un panorama donde predominan las producciones internacionales de terror, esta película busca dar visibilidad a relatos locales que exploran la identidad, la espiritualidad y la memoria colectiva.

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Al combinar mitología, violencia simbólica y elementos de crítica social, la cinta plantea no solo provocar miedo, sino también abrir un espacio para reflexionar sobre las raíces culturales que continúan influyendo en la actualidad.

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