¡Atención cinéfilos! Cinépolis ya tiene listos los mejores estrenos para este 1 de abril los cuales llegan cargados de emociones; por un lado se estrena una cinta ideal para ver en familia y que estamos seguros que a los más pequeños de la casa, les encantará. Mientras que por otro lado llega un largometraje de terror que promete mantenerte pegado a tu asiento.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en las salas de Cinépolis.

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Super Mario Galaxy: La película

En “Super Mario Galaxy: La película” Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi protagonizarán una aventura fuera de este mundo, adentrándose en el espacio para enfrentarse a Bowser Jr., quien regresa con sed de venganza tras los acontecimientos de la primera película.

Este cambio promete expandir el universo de la franquicia, llevando la historia a escenarios completamente nuevos y nunca antes explorados.

Además, la expectativa crece debido a que la secuela conservará al mismo equipo creativo, lo que genera confianza entre los seguidores sobre la calidad del proyecto.

Los extraños: Capítulo 3

En esta entrega final, Maya, interpretada por Madelaine Petsch, se enfrenta por última vez a los asesinos enmascarados en un violento y sangriento ajuste de cuentas. En medio del caos, saldrán a la luz oscuros secretos que la obligarán a tomar una decisión crucial: buscar venganza o convertirse en aquello que destruyó su vida.

La película retoma los elementos que hicieron de la saga un referente del home invasion: rostros ocultos tras máscaras inexpresivas, silencios que erizan la piel y una violencia cruda que mantiene la tensión al límite. Esta vez, la historia eleva la intensidad para ofrecer un cierre más sombrío, más brutal y sin concesiones.

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Otro estreno de Cinépolis el 1 de abril de 2026

Los domingos

La vida de Ainara, una joven de 17 años interpretada por Blanca Soroa, da un giro inesperado cuando, en medio de la presión familiar por definir su futuro académico, revela una decisión que cambia el rumbo de su vida. Lejos de elegir una carrera universitaria, la adolescente expresa su deseo de acercarse a la vida religiosa.

Su intención de ingresar a un convento de clausura toma por sorpresa a su entorno más cercano, generando un fuerte impacto y abriendo una profunda brecha emocional dentro de la familia, que ahora enfrenta una situación límite que pondrá a prueba sus creencias y vínculos.

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