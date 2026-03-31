Aquellos que son aficionados al cine francés ya tienen en la cartelera de cine de la ciudad la película Los lazos que nos unen, la cual formó parte del pasado Tour de Cine Francés , que finalmente llega a las salas de cine comerciales .

Los lazos que nos unen. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Sandra es una mujer soltera de unos 50 años, quien disfruta plenamente de su trabajo en una librería y de su independencia, quien se ve envuelta en una situación inesperada .

Cuando la pareja del departamento vecino, Alex y Cécile, tiene que ir al hospital para el parto de Cécile, Sandra acepta cuidar de su hijo de seis años, Elliott.

Los lazos que nos unen. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Cuando surgen complicaciones en el parto de Cécile , el destino la lleva a compartir la vida de Alex , Elliot y la nueva integrante Lucille .

Poco a poco y contra todo pronóstico, Sandra se encariña con esta familia adoptiva formando una hermosa relación en la que todos deberán aprender a respetar los límites de los demás.

Los lazos que nos unen. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Una conmovedora película que explora los desafíos de las estructuras familiares modernas y que nos invita a redefinir los lazos familiares.

Los lazos que nos unen ganó el César en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado; además, compitió en la sección Horizontes del Festival de Venecia.

Los lazos que nos unen

(L’Attachement)

De Carine Tardieu.

Con Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï, César Botti, Vimala Pons, Raphaël Quenard.

Francia, 2024.

XM