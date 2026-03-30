La Oficina: Fernando Bonilla confiesa que buscó trabajo "por una crisis económica"

El actor, director y dramaturgo Fernando Bonilla ha utilizado la atención mediática que recibió por su personaje de “Jero Ponce” en la versión mexicana de La Oficina para reiterar su vínculo con el teatro, ámbito que identifica como su verdadera vocación. Así lo expresó recientemente a través de la red social X, donde compartió una reflexión sobre su trayectoria.

Bonilla, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, señaló que, aunque actualmente muchas personas lo identifican por sus trabajos en televisión y plataformas digitales, su formación y experiencia artística se han desarrollado principalmente en el escenario.

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En este sentido, recordó que en 2018, a pesar de haber concluido un año con “dos montajes muy exitosos —Algo en Fuenteovejuna y A 8 Columnas—, puestas que ganaron premios y fueron seleccionados para festivales internacionales,” atravesó una situación económica complicada. Según explicó: “irónicamente tuve una crisis económica fuerte,” lo que evidencia las dificultades frecuentes entre el reconocimiento artístico y la estabilidad financiera dentro del teatro en México.

Ante este panorama, el actor decidió incursionar con mayor fuerza en el ámbito audiovisual para obtener ingresos más constantes. De acuerdo con su propio testimonio, optó por “hacer castings para construir una carrera en series y películas, en primer lugar para salir de deudas, pero también para poder usar esa posible exposición como un vehículo para convocar al público a mis proyectos teatrales.”

De acuerdo con lo que expresó, esta decisión comienza a rendir resultados, ya que la visibilidad que ha ganado le permite atraer nuevas audiencias hacia sus propuestas escénicas, espacio que considera el más auténtico dentro de su labor artística.

La Oficina

INSTAGRAM/fdobonilla

Fernando Bonilla, actor y creador mexicano, utilizó la plataforma X para expresar que, a pesar de su creciente popularidad en televisión gracias a La Oficina, su carrera está fundamentalmente anclada en el teatro. En 2018, alcanzó reconocimientos importantes por dos montajes, pero enfrentó dificultades económicas profundas, lo que lo impulsó a buscar oportunidades en el sector audiovisual para sostener y visibilizar su trabajo teatral.

En esa misma línea, el intérprete, hijo del fallecido actor Héctor Bonilla, subrayó su apego a las artes escénicas, pese a su participación en otros medios:

“La mayoría de la gente que me conoce, me ubica por el Diente de Oro o por Jero de La Oficina. Pero he pasado la mayor parte de mi vida dedicándome exclusivamente al teatro, escribiendo dirigiendo y actuando”.

Finalmente, reafirmó su postura al señalar que, aunque disfruta del cine y la televisión, “el teatro es mi origen y el lugar al que siempre voy a regresar.”

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