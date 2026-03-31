Esta mañana de martes 31 de marzo, la banda japonesa de metal Babymetal anunció un nuevo tour mundial para 2026 e incluyó fecha en México, luego de su exitosa presentación en la Arena CDMX el pasado 18 de noviembre.

Las fechas anunciadas por el trío de cantantes japonesas concentran gran parte de su gira en Estados Unidos y Canadá, aunque también se anunciaron fechas en Brasil, Argentina, Chile, Perú y México como cierre.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Babymetal en México?

Babymetal se presentará el 12 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) en el Estadio Fray Nano. Las fechas en Norteamérica serán en compañía de la banda de powerhouse Halestorm y la artista emergente Violent Vira; mientras que para México abrirá Iprevail.

Las fechas de venta de boletos para EU y Canadá comenzarán a partir del 6 de abril en modalidad de preventa con miras a una venta general el 10 de abril. Mientras que para Latinoamérica, la preventa comenzará a partir del lunes 20 de abril con una venta general dos días después.

Además del anuncio del tour, Babymetal confirmó el estreno de la edición de lujo de METAL FORTH que se estrenará el domingo 26 de junio a través de Capitol Records, y que llegará tanto en forma digital como en vinil.

Fechas importantes a tomar en cuenta

Babymetal

Fecha : Sábado 12 de diciembre de 2026

: Sábado 12 de diciembre de 2026 Recinto: Estadio Fray Nano

Fecha única con espectáculo especial de estadio. La venta especial de fans agendada para el 20 de abril a las 11:00 horas requiere un código especial que puede conseguirse aquí. La venta general será a partir del 22 de abril con locaciones y precios pendientes a anunciarse.

Con información de Metal Injection

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OB