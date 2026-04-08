La alfombra azul en Nueva York parecía una máquina del tiempo: flashes, risas y, de pronto, ahí estaban ellos, como si los años no hubieran pasado. Ayer, “Malcolm in the Middle” volvió a reunir a su caótica familia en el estreno de “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair”, y bastaron unos segundos para que la nostalgia hiciera lo suyo.

Casi dos décadas después, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson posaron juntos otra vez. Hal, Lois, Malcolm, Reese y Francis: la familia disfuncional más querida de la televisión estaba completa -o casi- y lista para demostrar que, sí, la vida sigue siendo injusta… y divertida.

El momento más comentado de la noche lo protagonizó Cranston, quien apareció cargando un cartel con su propio nombre, como si se tratara de un actor más en busca de reconocimiento.

El gesto, mitad broma mitad guiño a los fans, desató carcajadas y confirmó que el humor absurdo de la serie sigue intacto. “Todo va más despacio y hace ruidos al caminar”, dijo después entre risas, reconociendo que el paso del tiempo también se colará en esta nueva etapa de Hal.

Pero no todo fue mirar al pasado. La premiere también sirvió para presentar a las nuevas caras que se integran a esta historia que marcó a toda una generación.

Keeley Karsten dará vida a Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae será Kelly, la hermana menor; Kiana Madeira interpretará a Tristan, la novia del protagonista; y Caleb Ellsworth-Clark tomará el papel de Dewey, en sustitución de Erik Per Sullivan. También regresó Emy Coligado como Piama, sumando ese toque irreverente que siempre caracterizó a la familia.

La nueva miniserie -de apenas cuatro episodios de media hora- no sólo revive a los personajes: los empuja a una etapa distinta. Malcolm ya no es el genio adolescente que renegaba de su entorno, sino un adulto que ha intentado construir una vida lejos del caos familiar… sin mucho éxito. Ahora es padre de Leah y mantiene una relación con Tristan, pero ese frágil equilibrio se rompe cuando Hal y Lois lo obligan a volver para celebrar su 40 aniversario de bodas.

Ese punto de partida no es casual. Durante años, la idea de un reencuentro rondó al elenco, especialmente a Cranston, quien insistió en retomar la historia hasta convencer al creador Linwood Boomer de regresar.

Lo que comenzó como la posibilidad de una película terminó transformándose en una miniserie compacta, pensada como “evento especial”: cuatro episodios sin relleno, diseñados para capturar la esencia original sin alargar la despedida.

El proyecto también llega con ausencias que pesan. Erik Per Sullivan, el inolvidable Dewey original, decidió no participar y mantenerse alejado de la actuación para enfocarse en su vida académica, una decisión respaldada por sus excompañeros. Su lugar lo ocupa Ellsworth-Clark, en lo que ya se perfila como uno de los cambios más comentados entre los fans.

En lo creativo, la serie apuesta por el mismo ADN que la convirtió en un fenómeno entre 2000 y 2006: humor físico, ritmo ágil y esa mirada incómodamente honesta sobre la familia de clase media. La dirección corre a cargo de Ken Kwapis, veterano de la serie original, mientras que el guion recupera a varios de los escritores que ayudaron a construir su tono irreverente.

El estreno está programado para el próximo 10 de abril a través de Disney+ en Latinoamérica (y Hulu en Estados Unidos), donde los cuatro episodios estarán disponibles de una sola vez, como una especie de maratón emocional para quienes crecieron con la serie.

Porque si algo dejó claro esta premiere es que, aunque los años pasen, algunas cosas no cambian: los gritos de Lois, los planes absurdos de Hal y esa sensación tan familiar de que, en esa casa, el desastre siempre está a punto de empezar… y uno no puede dejar de mirar.

CT