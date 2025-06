El incidente protagonizado por Alberto del Río, conocido también como “El Patrón”, durante una transmisión en vivo del programa Venga la Alegría, continúa generando comentarios y reacciones. La escena, en la que el luchador perdió el control y arremetió contra parte del equipo técnico del programa, rápidamente se viralizó tras ser emitida el jueves 29 de mayo.

Días después del suceso, Sergio Sepúlveda, uno de los conductores del matutino de TV Azteca, ofreció declaraciones a la revista TVNotas, en las que abordó lo ocurrido y compartió su perspectiva sobre lo vivido dentro del foro. El presentador reconoció que el ambiente se tornó tenso y que la actitud del luchador fue desafortunada.

“No me encanta cómo sucedió porque se vio muy agresivo, pero, al final, no pasó nada… También eso pasa en las entrevistas, en los pesajes con los luchadores. No es nuevo, no es la primera vez que pasa en un programa de televisión y que pase en general. Lastimosamente, se vio más agresivo de lo que realmente tenía que ser un deporte como la lucha libre… Sucedió, pero no como una situación especialmente peligrosa”, explicó Sepúlveda.

Según relató el conductor, el comportamiento de Alberto del Río fue impulsivo y terminó afectando a otros. Incluso reveló que un integrante del equipo de producción fue sacudido por el luchador tras el altercado con Manuel Galaviz Macías, mejor conocido como “King Vikingo”. Este enfrentamiento habría continuado fuera del aire.

“Al final, no pasó nada… Ustedes lo vieron en la pantalla, cuando entra nuestra productora a decir que se salga, por favor, él ya no hizo nada… Después se encontró al de la producción y lo zangoloteó… Hoy me río, porque ya pasó el susto”, comentó el conductor, haciendo referencia al momento posterior a la confrontación.

Sergio también se refirió al carácter del luchador profesional, señalando que “la personalidad del Alberto es ‘yo soy el centro de atención del lugar en donde estoy’” y añadió que en esa ocasión “perdió los cabales y la calma”. Aunque intentó restarle dramatismo al hecho, dejó claro que la actitud de “El Patrón” no fue la más adecuada.

Aunque el altercado no tuvo mayores consecuencias, sí dejó una fuerte impresión entre los presentes y provocó un debate en redes sociales sobre los límites del espectáculo en televisión en vivo.

