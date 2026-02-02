El fuerte discurso que dio Bad Bunny en los Grammys contra el ICE

El cantante puertorriqueño Bad Bunny dejó un fuerte mensaje a las autoridades de Estados Unidos con respecto a las redadas por parte de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos).

Durante la edición número 68 de los Premios Grammy, que se llevaron a cabo en Los Ángeles, una de las ciudades con mayores protestas y redadas, “El conejo malo” ganó "Mejor Álbum de Música Urbana" y "Mejor Álbum del Año" por Debí Tirar Más Fotos, y alzó la voz contras los ataques de ICE.

¿Qué dijo Bad Bunny en los Grammys?

Al momento de recibir el reconocimiento, el cantante aprovecho en el famoso discurso de agradecimientos para decir un fuerte y contundente mensaje en contra del ICE.

"Antes de agradecer a Dios, quiero decir: fuera ICE", dijo Benito, mejor conocido como Bad Bunny.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos. Sé que es difícil no odiar en estos días, pero no nos contaminemos, el odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único más poderoso que el odio es el amor, necesitamos ser diferentes", agregó.

Trump en contra del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Cabe recodar que la designación del cantante de 31 años como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl fue rechazada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien declaró el pasado 24 de enero que "estoy en contra de ellos (Green Day y Bad Bunny). Creo que es una pésima elección. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible".

A días de que empiece el partido más importante de la temporada en la NFL, la expectativa y la incertidumbre sobre qué hará Bad Bunny durante su presentación es cada vez más grande.

