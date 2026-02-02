Durante la celebración de la edición 68 de los Premios Grammy, Trevor Noah, presentador oficial desde hace unos años del evento, arremetió en más de una ocasión contra la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizando su característico humor sardónico.

Quizá el dardo más sonado es aquel en el que Noah relacionó a Trump con Epstein y lo relacionó con la situación en Groenlandia; dos temas que han sido muy comentados en las últimas semanas en Estados Unidos. Noah dijo sobre Trump en uno de sus monólogos que "desde que no está Epstein necesita una nueva isla para juntarse con Bill Clinton", en referencia a Groenlandia.

Ante ello, el presidente de Estados Unidos utilizó su perfil de Truth Social para responder con fuerza ante las bromas que se dirigieron a su persona. Esto dice el mensaje compartido en dicha red social:

"Noah —continúa— quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de Bajo Nivel de Audiencia. Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!!" se puede leer en el mensaje. Además, el presidente aseguró que planea responder de manera legal:

"Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador, y a demandarlo por un dineral. Pregúntenle a Little George Slopadopolos y a otros cómo salió todo. ¡Y también a CBS! ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!"

¿Quién es Trevor Noah?

A pesar de lo que mucha gente cree, el comediante, productor, escritor y humorista no es estadounidense. Noah nació en Johannesburgo, Sudáfrica, el 20 de febrero de 1984. Además, posee ascendencia suiza y alemana.

Noah inició su carrera humorística a la temprana edad de 18 años. Sin embargo, unos años después, su carrera despegó cuando comenzó a colaborar en programas de Estados Unidos y Reino Unido. En 2015, el éxito lo llevó a The Daily Show, un programa de noticias en tono satírico en donde destacó con su humor ácido.

Para los Premios Grammy, Noah se convirtió en una figura desde los 2021 y en la ceremonia del día de ayer terminó esta relación icónica.

Como escritor, su libro Born a Crime se convirtió en un superventas del New York Times.

