Quién es Gabriela Ortiz, compositora mexicana que ganó tres premios Grammy 2026

México hizo notar su presencia en la 68° edición de los premios más importantes de la música ; los Grammys, pues varios exponentes musicales de nuestro país se llevaron a casa uno o varios gramófonos.

En este caso le tocó a la compositora Gabriela Ortiz, quien se llevó tres Grammys durante la ceremonia del día de ayer. Pero su trabajo no sólo fue reconocido en estos premios, ya que en los Latin Grammy 2025 ganó el premio a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por “Revolución Diamantina", pieza basada en la marcha feminista del 2019.

¿Cúales fueron los premios que ganó Gabriela Ortiz en los Grammy 2026?

La también académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reconocida por su trabajo en “Yanga”, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles, dirigido por Gustavo Dudamel.

También fue galardonada por la composición de “Ortiz: Dzonot”, que fue interpretada por Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles.

Estas fueron las tres categorías en las que Gabriela Ortiz se llevó el reconocimiento de La Academia:

Mejor interpretación coral: “Yanga”

Mejor compendio clásico: “Yanga”

Mejor composición clásica contemporánea: “Ortiz: Dzonot”

La cuenta oficial de X de la UNAM emitió una felicitación dirigida a la compositora, destacando su gran talento y su trayectoria.

¿Quién es Gabriela Ortiz?

Nacida en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1964, Gabriela Ortiz estuvo rodeada de música desde pequeña, ya que sus padres son integrantes fundadores de Los Folkloristas, clave importante en la difusión del folclor en México y Latinoamérica. La compositora aprendió a tocar charango y guitarra al tiempo que se formaba en piano clásico.

En cuanto a su trayectoria académica, consolidó sus estudios al lado de reconocidos compositores mexicanos como Federico Ibarra, Daniel Catán y Mario Lavista. Posteriormente, continuó con su preparación en Europa, y obtuvo una maestría en la Guildhall School of Music and Drama y un doctorado en composición y música electrónica en la City University de Londres.

ortiz destaca por sus obras en las que combina universos sonoros, es decir, lo tradicional con lo contemporáneo, lo popular y la vanguardia, la música instrumental y el lenguaje multimedia. Suele tomar inspiración en temas mexicanos, logrando que su música transmita un diálogo en públicos internacionales.

A lo largo de su carrera, Gabriela Ortiz ha recibido varios reconocimientos, entre los que se destacan los aiguientes:

Medalla de Oro de Bellas Artes 2022

Premio Nacional de Artes y Literatura de México

Beca Guggenheim

Beca Fulbright-García Robles

Asimismo, pertenece a la Academia de las Artes y fue incluida en El Colegio Nacional.

En la actualidad, Ortiz es profesora de composición en la UNAM, y compositora residente en el Carnegie Hall, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Instituto Curtis de Música.

