El nombre de Bad Bunny ha generado conversación en los últimos días luego de que surgieran señalamientos sobre un presunto incumplimiento de las reglas vinculadas al Super Bowl. El artista, quien está programado para presentarse en el show de medio tiempo el próximo 8 de febrero, habría infringido una de estas disposiciones durante su participación en la más reciente edición de los Premios Grammy 2026.

La polémica no solo gira en torno a su actuación musical, sino también a un mensaje que el cantante emitió durante la ceremonia, el cual estuvo dirigido contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta intervención ha provocado reacciones encontradas y ha abierto el debate sobre si podría afectar su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Durante los Grammy, Bad Bunny fue uno de los artistas más esperados de la noche. Sin embargo, llamó la atención que evitara interpretar por completo uno de sus temas más conocidos, “Debí Tirar Más Fotos”. Aunque la canción no fue presentada de manera íntegra, en un momento específico el cantante entonó el coro.

De acuerdo con información publicada por Chic Magazine, esta decisión estaría relacionada con una cláusula incluida en su contrato con el Super Bowl, la cual le impediría interpretar ciertas canciones antes de su presentación oficial en el espectáculo de medio tiempo.

El artista reconoció el enojo colectivo, pero advirtió sobre el riesgo de responder desde el rencor. EFE / C. Torres

Hasta ahora, no se ha informado sobre cambios en su participación en el Super Bowl, por lo que Bad Bunny continúa confirmado como el artista principal del medio tiempo. Lo ocurrido en los Grammy ha sido interpretado únicamente como un adelanto de lo que el público podrá ver en su próxima actuación.

Además de lo ocurrido en el escenario, el cantante aprovechó el momento en que recibió su premio para emitir un mensaje en contra de las acciones de ICE, institución relacionada con la persecución de migrantes en Estados Unidos. Durante su discurso, expresó lo siguiente:

"Antes de agradecer a Dios, voy a decir ¡Adiós a la intimidación! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos estadounidenses. Además, quiero decirles a todos que sé que es difícil no odiar hoy en día, y estaba pensando... No sé la palabra en inglés, ‘contaminados’... El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente y a nuestra familia. Y así es como se hace, con amor". Bad Bunny

El discurso fue uno de los momentos más comentados de la ceremonia y se sumó a la controversia que rodea al artista en los días previos a su esperada participación en el Super Bowl.

