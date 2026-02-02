Trevor Noah, el anfitrión de los Premios Grammy, no dejó pasar desapercibido el reciente encuentro entre Nicki Minaj y Donald Trump , en el que la rapera dijo, expresamente, es fan del presidente de Estados Unidos, cuando destacó, sarcásticamente que la cantante no estaba en el evento porque seguía con el mandatario.

Cuando la 68° edición daba inicio y, como es costumbre, el presentador hacía una introducción, acercándose a algunos de los presentes haciendo un par de bromas, Noah no perdió la oportunidad de referirse a Nicki Minaj.

Esto debido a su reciente reunión con Trump, a quien mostró su apoyo el pasado miércoles, 28 de enero, durante un evento en el que presidente habló acerca de las cuentas que ha creado para beneficiar a neonatos que hayan nacido, a partir del año pasado y hasta que termine su gestión, en diciembre de 2028.

En el evento realizado en Washington, la rapera estadounidense se dijo, expresamente, la "fan número uno de Trump" y afirmó que el impuso de estas cuentas, parte de la Ley One Big Beautiful Bill, se trata del "verdadero significado de la generosidad".

Sus declaraciones generaron críticas, a causa de las redadas y ataques de ICE impulsadas por el gobierno de Trump, mismo motivo por el que Noah trato de hacer mofa del apoyo de Nicki al presidente, aseverando que no estaba en la 68° edición porque seguramente seguía tratando asuntos con el empresario.

" Sigue en la casa blanco con Donald Trump, discutiendo temas más importantes. Por cierto, yo soy el del trasero más grande que existe, aunque algunos digan que es el tuyo", remató.

